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Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligde kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray kazanamıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, henüz galibiyetle tanışamadı.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor'un golünü 39. dakikada Wilson kaydetti. Galatasaray bu gole 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi.

Juanfran takımını 10 kişi bıraktı

Turuncu-yeşilli takımda Juanfran, maçın 72. dakikasında Ryan Babel'e yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Aslan 5 maçtır 3 puana hasret

Üst üste 4 maçını kaybeden Galatasaray bu beraberliğin ardından puanını 28 yaptı.

Alanyaspor ise puanını 39'a yükseltti.

Pena ve Pulgar ilk kez formayı giydi

Galatasaray'da yeni transfer edilen kaleci Inaki Pena maça ilk 11'de başlarken, Pulgar 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bafetimbi Gomis ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Torrent, santrforda Ryan Babel'e görev verirken, sağ bekte ise Van Aanholt'u oynattı.
Beşiktaş-Antalyaspor

Beşiktaş-Antalyaspor

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Galatasaray kazanamıyor

Galatasaray kazanamıyor

Sarı-kırmızılılar Alanya deplasmanından 1 puanla döndü.
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