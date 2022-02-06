Galatasaray kazanamıyor

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Alanyaspor'un golünü 39. dakikada Wilson kaydetti. Galatasaray bu gole 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi.
Juanfran takımını 10 kişi bıraktı
Turuncu-yeşilli takımda Juanfran, maçın 72. dakikasında Ryan Babel'e yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.
Aslan 5 maçtır 3 puana hasret
Üst üste 4 maçını kaybeden Galatasaray bu beraberliğin ardından puanını 28 yaptı.
Alanyaspor ise puanını 39'a yükseltti.
Pena ve Pulgar ilk kez formayı giydi
Galatasaray'da yeni transfer edilen kaleci Inaki Pena maça ilk 11'de başlarken, Pulgar 81. dakikada oyuna dahil oldu. Bafetimbi Gomis ise kadroda yer almadı.
Teknik direktör Torrent, santrforda Ryan Babel'e görev verirken, sağ bekte ise Van Aanholt'u oynattı.