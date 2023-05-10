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Spor

Galatasaray kesenin ağzını açtı

Süper Lig'de son haftalara girilirken en yakın rakipleriyle puan farkını 5'e çıkartan sarı-kırmızılı yöneticiler kesenin ağzını açtı. Başakşehir galibiyeti için belirlenen prim 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkartıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Umut Yılmaz
10:20 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde de 10 milyon TL galibiyet primi dağıtmıştı.

Galatasaray, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde de 10 milyon TL galibiyet primi dağıtmıştı.

Süper Lig'de lider Galatasaray, adım adım şampiyonluğa yürüyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada evinde Başakşehir'i 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, bitime 4 maç kala puan farkını 5'e yükseltti.


Başakşehir karşılaşmasının ardından Galatasaray soyunma odasında büyük bir sevinç vardı. Sarı-kırmızılı futbolcular, 2 hafta hasret kaldıkları galibiyetin sevincini doya doya yaşadılar. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da yanına kulüp üyesi ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı alarak karşılaşmanın ardından soyunma odasına inerek futbolcuların sevincine ortak oldu.


Prim 20 milyon TL

Galatasaray, maç öncesinde Başakşehir galibiyetine toplamda 10 milyon TL prim belirlemişti. Soyunma odasında hem Timur hem de Özkaya'nın etrafını çeviren futbolcular, bir yandan galibiyeti kutlarken diğer yandan primin yükseltilmesini istedi. Futbolcuların bu isteğini geri çevirmeyen Timur ile Özkaya, Başakşehir maçının galibiyet primini 20 milyon TL'ye yükseltti.


Bu karar sonrasında futbolcuların soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadığı öğrenildi. Galatasaray, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde de 10 milyon TL galibiyet primi dağıtmıştı.


#Süper Lig
#Galatasaray
#Erden Timur
#Prim
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