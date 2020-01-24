Galatasaray kupada yola devam

Süper Lig’de liderin 10 puan gerisine düşen Galatasaray kupada yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ataklarında 13. dakikada Sekidika’nın, 26’da Adem Büyük’ün ve 31’de Taylan’ın vuruşlarını Çaykur Rizespor kalecisi Tarık kurtardı. 51’de Ahmet’in hatasında topu kapan Samudio, kaleci Okan’dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak kademeye dönen Şener son anda topu kornere gönderdi. 58. dakikada Galatasaray VAR ile penaltı kazandı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan, videodan yeniden izleyerek Linnes’in soldan ortasında Sasse’nin topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 65’de Oğulcan’ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi. 74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Sasse kaleci Okan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Oğulcan Çağlayan skora denge getirdi: 1-1. 82’de Taylan’ın sol çaprazdan şutunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı. Sağdan Ömer Bayram’ın kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Lemina topu ağlara yolladı: 2-1.

Kupa rotasyonu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Galatasaray, çoğunluğu Süper Lig’de az süre alan oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktı. Sarı-kırmızılı takımda lig maçlarındaki ideal kadrosundan kaleci Fernando Muslera’yı kadroya almazken, Jean Michael Seri, Radamel Falcao, Ryan Donk, Mariano Filho ve Sofiane Feghouli’yi yedek bekledi. Falcao ve Donk ile yeni transferlerden Saracchi ikinci yarıda oyuna girdi. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Sekidika ise 90 dakika forma giydi. Bu arada Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izlediği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Galatasaray, çoğunluğu Süper Lig’de az süre alan oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktı. Sarı-kırmızılı takımda lig maçlarındaki ideal kadrosundan kaleci Fernando Muslera’yı kadroya almazken, Jean Michael Seri, Radamel Falcao, Ryan Donk, Mariano Filho ve Sofiane Feghouli’yi yedek bekledi. Falcao ve Donk ile yeni transferlerden Saracchi ikinci yarıda oyuna girdi. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Sekidika ise 90 dakika forma giydi. Bu arada Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izlediği bildirildi.

Linnes kaptan çıktı

Galatasaray’ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, müsabakaya kaptan olarak başladı. Sarı-kırmızılı takımda yabancı kuralı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Linnes, karşılaşmada kaptanlık bandını taşıdı. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı. 82. dakikada kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray’da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, müsabakaya kaptan olarak başladı. Sarı-kırmızılı takımda yabancı kuralı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Linnes, karşılaşmada kaptanlık bandını taşıdı. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı. 82. dakikada kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray’da ilk kez gol sevinci yaşadı. Emre Taşdemir Kayserispor’da

Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Taşdemir’i sezon sonuna kadar Kayserispor’a kiraladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan açıklamada, 600 bin lira karşılığında kiralanan Emre’nin tüm ücretlerinin Kayserispor tarafından ödeneceği açıklandı. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray’a gelen genç sol bek, 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sarı-kırmızılılar, Emre Teşdemir’in sözleşmesini önceki gün 2021’e kadar uzatmıştı.