SÜPER LİG

Galatasaray kupada yola devam

Süper Lig’de liderin 10 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda 1-1’in rövanşında Çaykur Rizespor’u Adem Büyük (penaltı) ve Lemina’nın golleriyle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu. Konuk ekibin golünü ise penaltıdan Oğulcan kaydetti.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncular

Galatasaraylı oyuncular

Süper Lig’de liderin 10 puan gerisine düşen Galatasaray kupada yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ataklarında 13. dakikada Sekidika’nın, 26’da Adem Büyük’ün ve 31’de Taylan’ın vuruşlarını Çaykur Rizespor kalecisi Tarık kurtardı. 51’de Ahmet’in hatasında topu kapan Samudio, kaleci Okan’dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ancak kademeye dönen Şener son anda topu kornere gönderdi. 58. dakikada Galatasaray VAR ile penaltı kazandı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Atilla Karaoğlan, videodan yeniden izleyerek Linnes’in soldan ortasında Sasse’nin topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 65’de Oğulcan’ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Okan gole izin vermedi. 74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Sasse kaleci Okan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Oğulcan Çağlayan skora denge getirdi: 1-1. 82’de Taylan’ın sol çaprazdan şutunda kaleci Tarık topu kornere tokatladı. Sağdan Ömer Bayram’ın kullandığı kornerde altıpasta kafa vuruşunu yapan Lemina topu ağlara yolladı: 2-1.

  • Kupa rotasyonu
  • Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur Rizespor’u ağırlayan Galatasaray, çoğunluğu Süper Lig’de az süre alan oyunculardan kurulu bir kadroyla maça çıktı. Sarı-kırmızılı takımda lig maçlarındaki ideal kadrosundan kaleci Fernando Muslera’yı kadroya almazken, Jean Michael Seri, Radamel Falcao, Ryan Donk, Mariano Filho ve Sofiane Feghouli’yi yedek bekledi. Falcao ve Donk ile yeni transferlerden Saracchi ikinci yarıda oyuna girdi. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Sekidika ise 90 dakika forma giydi. Bu arada Galatasaray’ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izlediği bildirildi.

  • Linnes kaptan çıktı

  • Galatasaray’ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, müsabakaya kaptan olarak başladı. Sarı-kırmızılı takımda yabancı kuralı nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Linnes, karşılaşmada kaptanlık bandını taşıdı. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı. 82. dakikada kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray’da ilk kez gol sevinci yaşadı.
  • Emre Taşdemir Kayserispor’da
  • Galatasaray, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Emre Taşdemir’i sezon sonuna kadar Kayserispor’a kiraladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan açıklamada, 600 bin lira karşılığında kiralanan Emre’nin tüm ücretlerinin Kayserispor tarafından ödeneceği açıklandı. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray’a gelen genç sol bek, 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi. Sarı-kırmızılılar, Emre Teşdemir’in sözleşmesini önceki gün 2021’e kadar uzatmıştı.

Trabzonspor seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finalde
Trabzonspor seri penaltı atışları sonucunda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Yukatel Denizlispor karşısında normal süre ve uzatma bölümünü 2-0 geride kapatan Trabzonspor, rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi.Ev sahibi Denizlispor 14’te Estupinan ve 23’te Recep’in golleriyle skoru 2-0’a getirdi. Trabzonspor’da Sörloth 51'inci dakikada penaltı atışında yararlanamadı ve 90 dakika 2-0 yeşil-siyahlıların üstünlüğü ile sonuçlandı, maçta uzatmalara gidildi.Konuk takım, 94’te Nwakaeme’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Denizlispor’da da Muhammet 120’de kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi, penaltı atışlarına geçildi.Penaltı atışlarında ne oldu?Trabzonspor’da Pereira, Sosa, Ndiaye ve Doğan beyaz noktadan topu ağlarla buluşturdu. Ege ekibinde ise Estupinan ve Recep fileleri havalandırırken, Murawski ve Lopes penaltıyı kaçırdı.Trabzonspor&#39;un çeyrek final paylaşımı: &#39;&#39;Ali yazar, Erce bozar&#39;&#39; pic.twitter.com/Lf1g7cX7ff&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 23 Ocak 2020 Hüseyin Çimşir: “Böyle bir maç, böyle bir skor beklemiyorduk” “Böyle bir maç, böyle bir skor ve maçın uzatmaya gitmesini beklemiyorduk. Ama özellikle oyunun başındaki ilk 20 dakikadaki oyun bize yakışmadı. Özellikle rakibin öndeki oyuncularının yaptığı preslerde topu kullanmakta sıkıntı yaşadık. Merkeze oynadığımız topların çoğunda problem yaşadığımızı düşünüyorum. 2-0 olduktan sonra skor oyunda bir format değişikliği yaptık. Ondan sonrada oyunu elimizde tuttuğumuzu düşünüyorum. İyi pozisyonlar bulduk ve penaltı kaçırdık. Uzatmalarda da yaklaşık 30 dakika 10 kişi ile eksik oynadık. Penaltılarda da turu geçip bir üst tur çıktık” Gazetecilerin "Hakemi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Hüseyin Çimşir, şöyle cevap verdi;“Maçın geneli itibari ile hocamız kötü bir performans gösterdi. Özellikle uzatmada geçmiş adam kendisini yere atmaz avantajı olan adam niye kendisini yere atsın? Bir darbe var ve bunun sonucunda yere düşüyor. Aldatmaya yönelik kart veriyor ve biz oyuncu kaybediyoruz. Lütfen bu konuda biraz daha dikkat etsinler. Maçın geneli itibari ile iyi bir maç ortaya koymadı performans anlamında.”Karşılaşma sona erdi. Takımımız Ziraat Türkiye Kupası&#39;nda Denizlispor&#39;u penaltı atışları sonucu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. #TSLive pic.twitter.com/eKbL52F25t&mdash; Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 23 Ocak 2020

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