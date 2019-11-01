Galatasaray Rize karşısında çıkış arıyor

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasının açılış maçında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor’un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray’da Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 7 müsabakada görev yapan Faslı orta saha oyuncusu, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı. Belhanda, bugünkü müsabakada kart görmesi durumunda 11. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçında oynayamayacak.

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı. Ligde Türk Telekom Stadı’nda son yenilgisini 2016-2017’nin 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yenilmedi.

Galibiyeti unuttu

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta tek galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 4. haftasında 13 Eylül’de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 8 resmi maça çıktı. Ligde 5 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

Cimbom gole hasret

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. G.Saray, söz konusu karşılaşmaların 6’sında skor üretirken, 7’sinde ise suskun kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.