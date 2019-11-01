SÜPER LİG

Galatasaray Rize karşısında çıkış arıyor

Son haftalarda ligde ve Avrupa’da aldığı kötü sonuçlar nedeniyle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, bugün evinde ağırlayacağı Çaykur Rizespor’u mağlup ederek hem kötü gidişata dur demek, hem de gönül almak istiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasının açılış maçında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı önemli oyuncularla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, sezona iyi başlayamadı. Ligde geride kalan 9 müsabakada 3 galibiyet alıp 4 beraberlik ile 2 yenilgi yaşayan ve 13 puan toplayan Galatasaray, haftaya lider Aytemiz Alanyaspor’un 5 puan gerisinde 7. sırada girdi. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise aldığı 11 puanla 13. sırada yer buldu.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini korurken, sarı kart cezalısı Marcao, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray’da Younes Belhanda, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 7 müsabakada görev yapan Faslı orta saha oyuncusu, gördüğü 3 sarı kartla ceza sınırına dayandı. Belhanda, bugünkü müsabakada kart görmesi durumunda 11. haftadaki Gaziantep Futbol Kulübü maçında oynayamayacak.

DHA

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı. Ligde Türk Telekom Stadı’nda son yenilgisini 2016-2017’nin 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında yenilmedi.

  • Galibiyeti unuttu
  • Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta tek galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 4. haftasında 13 Eylül’de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 8 resmi maça çıktı. Ligde 5 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 1 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

Cimbom gole hasret

Galatasaray, bu sezon çıktığı 13 resmi maçta gol yollarındaki etkisiz görüntüsüyle dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa’da oynadığı 13 karşılaşmada 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. G.Saray, söz konusu karşılaşmaların 6’sında skor üretirken, 7’sinde ise suskun kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor'un yabancıları 12 takıma bedel: 19 golün 16'sını attılar
Trabzonspor'un yabancıları 12 takıma bedel: 19 golün 16'sını attılar

Süper Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde kayıp yaşamak istemiyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor.Yabancılar yüzleri güldürüyorSon 2 sezondur transfer ettiği yabancı oyuncularından önemli verim alan bordo-mavili kulüpte, bu sezon da yabancı oyuncular yüzleri güldürüyor. Süper Lig'in 9. haftası geride kalırken, Trabzonspor'un attığı 19 golün 16'sı yabancı oyunculardan geldi. 2 kez ise Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı rakip fileleri havalandırdı. Bir golü ise rakip kendi kalesine attı. 12 takıma bedellerBordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 16 golle, Süper Lig'de mücadele eden 12 takımdan daha çok gol kaydederken, zirveye yakın iki takım kadar da gole imza attılar. Ligde Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden daha fazla gole imza atan yabancı oyuncular, toplam 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor ve Medipol Başakşehir kadar da gole imza attılar.13 yabancıdan 8'i golle tanıştıTrabzonspor, kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulundururken, sakatlıkları nedeniyle uzun süredir Onazi ve Ekuban'dan yararlanamıyor. Bordo-mavililerde Sörloth 6, Nwakaeme, Sosa ve Sturridge 2 gol attı. Ekuban, Avdijaj, Novak ve Pereira 1'er gol kaydetti. Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Mikel, Onazi ve Hosseini ise henüz golle tanışamadı. Süper Lig'de 16 puan ile 4. sırada yer alan bordo-mavililerde yabancı oyuncular elde edilen 16 puana direk katkıda bulundular.

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