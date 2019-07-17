SÜPER LİG

Galatasaray Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi kiralamak için kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seri, geçtiğimiz sezon başında Fulham'a 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Seri, geçtiğimiz sezon başında Fulham'a 30 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Seri'nin maliyet detayları

  • Galatasaray, Seri'nin transferi için kulübü Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Seri kimdir?

  • 27 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto BFC Paços de Ferreira, Nice ve Fulham formalarını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu en iyi dönemi ise Nice’de yaşadı. Seri, Fransız ekibinde oynadığı 123 resmi müsabakada 12 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 23 maç oynadı ve 2 gol kaydetti. Seri, geçtiğimiz sezon Nice’den Fulham’a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Jean Michael Seri’nin oynadıkları takımlar ve performansları şöyle;

  • Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist
  • Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist
  • Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist
  • Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist
  • Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol
Seri, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.
Seri, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek.


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