Galatasaray Seri'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Seri'nin maliyet detayları

Galatasaray, Seri'nin transferi için kulübü Fulham'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Seri kimdir?

27 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Africa Sports, ASEC Mimosas, Porto BFC Paços de Ferreira, Nice ve Fulham formalarını giydi. Başarılı orta saha oyuncusu en iyi dönemi ise Nice’de yaşadı. Seri, Fransız ekibinde oynadığı 123 resmi müsabakada 12 kez fileleri havalandırırken, 26 da asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda da 23 maç oynadı ve 2 gol kaydetti. Seri, geçtiğimiz sezon Nice’den Fulham’a 30 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Jean Michael Seri’nin oynadıkları takımlar ve performansları şöyle;

Nice: 123 maç 12 gol, 26 asist

Paços de Ferreira: 69 maç 3 gol, 7 asist

Fulham: 34 maç 1 gol, 3 asist

Porto B: 14 maç 1 gol, 1 asist

Fildişi Milli Takımı: 23 maç, 2 gol