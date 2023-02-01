Galatasaray tarihi sınavda

Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta müsabakasında bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım, bugünkü karşılaşmayı kazanması durumunda kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıracak. Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 10 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesini kazanarak toplamda 13 maçlık seriye imza attı.





Kazanırsa rekor kıracak

Sarı kırmızılılar, bu performansıyla Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale etti. Okan Buruk'un öğrencileri, Ümraniyespor maçından da galibiyetle ayrılması durumunda seriyi 14 maça taşıyacak ve kulüp tarihinin resmi maçlardaki en uzun galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.





Galatasaray, resmi maçlardaki en uzun süreli galibiyet serisini, 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçla yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 19881989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.





Okan Buruk, Denizli'yi geçecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bugün kazanmaları halinde sarı-kırmızılı takımın tarihine geçecek. Buruk, Ümraniyespor maçından 3 puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bırakacak.





Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 19871988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı. Okan Buruk, 21. haftadaki Giresunspor galibiyetiyle Galatasaray'ın başında ligde bir sezonda üst üste 10 maçlık kazanma serisi yakalayan ilk teknik direktör unvanının sahibi olmuştu.















