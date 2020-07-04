Galatasaray’ın eli kolu bağlandı: Onyekuru'nun geri dönüşü işleri zora soktu

Yarın evinde Trabzonspor’u konuk edecek olan Galatasaray’da teknik heyet derbide sahaya süreceği ilk 11’i hazırlamaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılarda eksik oyuncuların fazlalığı can sıkarken, teknik ekip kadro kurmakta güçlük çekiyor. Sakat ve cezalı oyuncuların üstüne Henry Onyekuru’nun da Monaco’ya dönmesi sarı-kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yaptı. Galatasaray’da 4 oyuncunun sakatlığı sürüyor. Ayrıca Adem Büyük cezası sebebiyle Trabzonspor karşılaşmasında yer alamayacak. Takımdan ayrı şekilde çalışmalarını sürdüren Radamel Falcao’nun durumu ise maç gününde belli olacak. Kolombiyalı yıldız golcünün ağrılarının sürdüğü ve son kararın maç günü verileceği öğrenildi. Onyekuru’nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaray’ın ileri ucunda oynayabilecek 3 isim kaldı. Sarı-kırmızılı takımın forvet hattında Sofiane Feghouli, Jimmy Durmaz ve Yunus Akgün oynamaya hazır. Radamel Falcao’nun ağrıları sebebiyle forma giyememesi halinde teknik heyetin elinde sahaya sürebileceği başka bir seçeneği yok.

LEMİNA SIKINTISI

Ahmet Çalık’ın kart cezasının bitmesi, Marcao’nun sakatlığını atlatarak son idmanlarda takımla birlikte olması ise teknik heyetin yüzünü güldüren tek şey oldu. Teknik ekip, Trabzonpor karşılaşmasında kalede mecburen Okan Kocuk’a görev verecek. Sağ bekte cezasını tamamlayan Mariano, sol bekte ise Saracchi forma giyecek. Marcao’nun sakatlığını tamamen atlatması sebebiyle defansın göbeğinde Donk ile Marcao’nun görev yapması bekleniyor. Orta sahada ise Lemina’nın sakat olması sebebiyle Seri, Belhanda, Ömer Bayram’ın görev alması bekleniyor. Falcao’nun durumuna göre Emre Akbaba ise forvette görev yapacak. Onyekuru’nun yerine sol kanada Jesse Sekidika’yı monte etmeyi planlayan teknik kadro, sağ kanatta ise her zamanki gibi Sofiane Feghouli’yi görevlendirecek.

Marcao’da umut ışığı

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde teknik ekip yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Marcao antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, Radamel Falcao takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalışma yaptı. Fernando Muslera ise kaleci antrenörleri eşliğinde salonda beyin el göz sinir sistemi çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.

Tek hedef galibiyet

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve bu dönemde yaşadığı 11 puanlık kayıp sonrasında lider Başakşehir’in 8 puan gerisinde kalan Galatasaray, şampiyonluk şansı çok düşük dahi olsa vazgeçmiyor. Sarı-kırımzılı kulübün derbideki mutlak hedefi galibiyet. Şampiyon olamasa dahi Şampiyonlar Ligi’ne gitmek için üst sıralara tırmanması gereken sarı-kırmızılı kulüp, galibiyet hasretini Trabzon ekibi karşısında sonlandırmanın planlarını yapıyor.