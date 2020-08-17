Galatasaray transfer haberleri: Cagliari forması giyen Kiril Despodov için görüşmeler başladı
Galatasaray Kiril Despodov için Cagliari ile masaya oturdu
Henry Onyekuru’nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco’ya dönmesiyle birlikte sol kanat için oyuncu arayışlarına başlayan Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov’u gündemine aldı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek için birçok oyuncuyla görüşmelere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Cagliari forması giyen Kiril Despodov ile ilgilenmeye başladı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Galatasaray, 3,2 milyon euro piyasa değeri bulunan Bulgar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Despodov’un da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.
Sezonu Sturm Graz'da tamamladı
Bulgaristan ekiplerinden Litex Lovetch altyapısından yetişen Despodov, 2016 yılında CSKA Sofya’ya transfer oldu. CSKA Sofya’da gösterdiği başarılı performansın ardından İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Despodov, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3,5 milyon euro karşılığında Cagliari’ye transfer oldu. Genç futbolcu, Cagliari’de yarım sezon forma giydikten sonra Avusturya ekiplerinden Sturm Graz’a bir sezonluğuna gitti.
Geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla 21 maça çıkan Despodov, 9 gol 8 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, iki kanatta ve santrfor bölgesinde forma giyebiliyor.
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