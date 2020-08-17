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Galatasaray transfer haberleri: Cagliari forması giyen Kiril Despodov için görüşmeler başladı

Galatasaray Kiril Despodov için Cagliari ile masaya oturdu

Henry Onyekuru’nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Monaco’ya dönmesiyle birlikte sol kanat için oyuncu arayışlarına başlayan Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari’de forma giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov’u gündemine aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiril Despodov'un sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Kiril Despodov'un sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek için birçok oyuncuyla görüşmelere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Cagliari forması giyen Kiril Despodov ile ilgilenmeye başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Galatasaray, 3,2 milyon euro piyasa değeri bulunan Bulgar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Despodov’un da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

Kiril Despodov Cagliari
Kiril Despodov Cagliari

Sezonu Sturm Graz'da tamamladı

Bulgaristan ekiplerinden Litex Lovetch altyapısından yetişen Despodov, 2016 yılında CSKA Sofya’ya transfer oldu. CSKA Sofya’da gösterdiği başarılı performansın ardından İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Despodov, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3,5 milyon euro karşılığında Cagliari’ye transfer oldu. Genç futbolcu, Cagliari’de yarım sezon forma giydikten sonra Avusturya ekiplerinden Sturm Graz’a bir sezonluğuna gitti.

  • Geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla 21 maça çıkan Despodov, 9 gol 8 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, iki kanatta ve santrfor bölgesinde forma giyebiliyor.

Omar Elabdellaoui Galatasaray'da: KAP'A bildirildi
Omar Elabdellaoui Galatasaray'da: KAP'A bildirildi

Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferi konusunda oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı."Reddedemeyeceğim bir teklifti"Yunan basınına konuşan 28 yaşındaki oyuncu Olimpiakos'tan ayrılma nedeni olarak şu cümleleri kullanmıştı:"Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız"Omar Elabdellaoui'nin attığı şık gollerNorveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli olduOmar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı

Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi
Fenerbahçe'den Onyekuru hamlesi

Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekeru’yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı oyuncu transferi için Fransa’nın Monaco takımına kiralama teklifinde bulundu. Monaco, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünürken, sarı-lacivertliler ise kiralama konusunda Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.Fenerbahçe, Onyekuru’yu 2 yıllığına kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Kiralama bedeli olarak da Monaco’ya senelik 2 milyon Euro ödemeyi teklif eden sarı-lacivertliler, Onyekuru’nun menajeriyle de bir görüşme yaptı ve Nijeryalı oyuncuya da yıllık 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdi. Fenerbahçe bu transferde eski futbolcusu Joseph Yobo’dan da yardım istedi. Nijerya Milli Takımı’nda görev yapan Yobo, Onyekuru ile görüşerek, Fenerbahçe’ye gitmesi yönünde tavsiyede bulundu. Sarı-lacivertliler, Onyekuru’yu transfer ederek, ezeli rakibi Galatasaray’a bir transfer çalımı daha atmak istiyor. Diğer Aday PerottiFenerbahçe’nin kanat adayları arasında Roma’da forma giyen Arjantinli yıldız Diego Perotti de yer alıyor. İtalyan ekibi, bir yıl daha sözleşmesi bulunan 32 yaşınadki futbolcunun bonservisi için 2 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Perotti de sarı-lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe ise 2+1 yıllık sözleşmeyle tecrübeli futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.İki tarafta henüz anlaşma sağlamazken, sarı-lacivertli ekibin Roma’dan yılda 3 milyon Euro net maaş kazanan Perotti ile daha uygun şartlarda 2+1 yıllığına bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Perotti ile yapılan görüşmelerde de önemli yol kat edildi. Fenerbahçe’nin Perotti’yi transfer etmesi halinde kiralık olarak forma giyen ve bir yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues ile yollarını ayırması bekleniyor.Galatasaray Muslera'nın alternatifini Süper Lig'den bulduFenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti transferinde sona doğruGalatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Jan Vertonghen Benfica'ya transfer olduGalatasaray&#39;da kiralık sözleşmesi biten Onyekuru, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. pic.twitter.com/NkHA33jqsh&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 4, 2020

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