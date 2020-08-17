Galatasaray Kiril Despodov için Cagliari ile masaya oturdu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek için birçok oyuncuyla görüşmelere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Cagliari forması giyen Kiril Despodov ile ilgilenmeye başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray yönetimi, Cagliari ile temasa geçerken oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Galatasaray, 3,2 milyon euro piyasa değeri bulunan Bulgar oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. Despodov’un da sarı-kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.

Sezonu Sturm Graz'da tamamladı

Bulgaristan ekiplerinden Litex Lovetch altyapısından yetişen Despodov, 2016 yılında CSKA Sofya’ya transfer oldu. CSKA Sofya’da gösterdiği başarılı performansın ardından İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Despodov, 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde 3,5 milyon euro karşılığında Cagliari’ye transfer oldu. Genç futbolcu, Cagliari’de yarım sezon forma giydikten sonra Avusturya ekiplerinden Sturm Graz’a bir sezonluğuna gitti.

Geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla 21 maça çıkan Despodov, 9 gol 8 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, iki kanatta ve santrfor bölgesinde forma giyebiliyor.

Omar Elabdellaoui Galatasaray'da: KAP'A bildirildi Galatasaray, Omar Elabdellaoui transferi konusunda oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı."Reddedemeyeceğim bir teklifti"Yunan basınına konuşan 28 yaşındaki oyuncu Olimpiakos'tan ayrılma nedeni olarak şu cümleleri kullanmıştı:"Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı, çok konuştuk ama reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim. Umarım önümüzdeki yıllarda takım iyi gider ve şampiyonluğu kazanırız"Omar Elabdellaoui'nin attığı şık gollerNorveç Milli Takımı'nın da formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplamda 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.Omar Elabdellaoui'nin İstanbul'a geliş tarihi belli olduOmar Elabdellaoui Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı