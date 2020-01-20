SÜPER LİG

Galatasaray umudunu sürdürdü

İkinci yarının ilk maçında evinde Denizlispor’u ağırlayan Galatasaray, Emre Akbaba ve Falcao’nun golleriyle 3 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci devre rakibi karşısında zorlanıp, Muhammed’in golüne engel olamasa da sahadan galip ayrılmayı bildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncular

Galatasaraylı oyuncular

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Denizlispor’u konuk eden Galatasaray, son dakikalarda zorlansa da maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Sezonun ilk devresinde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle ligin ikinci devresine 3 puanla giriş yaptı. Denizlispor ise puan kayıplarına bir yenisini daha ekleyerek bu sezon ligde 8. yenilgisini aldı. 7. dakikada Rodallega’nın ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı frikik vuruşu üst direkte patladı. 17’de Emre Akbaba’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao’nun şutu Stackhowiak’ta kaldı. 22’de Ömer Bayram’ın çizgiye inerek yerden açtığı ortayı Falcao altı pas içerisinde tamamlarken kaleci gol izni vermedi. 26. dakikada Saracchi’nin soldan ortasını sert bir vuruşla tamamlayan Emre Akbaba, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 57’de Seri’nin defans arkasına gönderdiği aşırtma pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao net bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 64’de Aissati’nin soldan kullandığı kornerde yaşanan karambolden faydalanan Muhammet, altı pas içerisinden farkı bire indiren skoru kaydetti: 2-1.

Emre Akbaba
Emre Akbaba

  • Çok mutluyum
  • Galatasaray’ın yeni transferi Saracchi, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Denizlispor karşısında iyi bir performans sergilediğini dile getiren Saracchi, “Forma şansı bulduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, iyi bir performans yaptığımı düşünüyorum ancak önemli olan burada Galatasaray’ın kazanmasıydı. Bunu başarabildiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.
  • İyi hissediyorum
  • Galatasaray’ın Denizlispor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyete bir golle katkı sağlayan Emre Akbaba, oynadıkça daha iyi hale geleceğini ifade etti. Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre Akbaba, “Artık maç maç bakmaya başladık. Oynadıkça kendimi daha da iyi hissediyorum. Takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık. Bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun” şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz CV'sinden kaybediyor
Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz CV'sinden kaybediyor

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Burak Yılmaz, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan'ın devam dediği pozisyonla ilgili olarak futbol kamuoyundan tepki mesajları atıldı.Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen yaşanan bu pozisyon için, "Burak Yılmaz'ın pozisyonu bence penaltı. VAR'dan çağırıp 'İzle' deseler bile izler ve yine penaltıyı verirdim. Burak Yılmaz CV'sinden dolayı kaybetti" ifadelerini kullandı.Burak Yılmaz'ın pozisyonuyla ilgili olarak FIFA Kokartlı Eski Kadın Hakem Seçim Demirel de penaltı değerlendirmesinde bulundu;🔻Burak yılmaz topla oynama niyetinde ama rakibi topla oynama niyeti olmadan yaptığı müdahaleyle oyuncuyu bozdu dolayısıyla pozisyon PENALTI pic.twitter.com/MmWSiLYULe&mdash; seçim Demirel (@secimdemirel) 19 Ocak 2020 Burak Yılmaz&#39;ın pozisyonu penaltı mıydı?&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Ocak 2020

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