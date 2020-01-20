Galatasaray umudunu sürdürdü

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Denizlispor’u konuk eden Galatasaray, son dakikalarda zorlansa da maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı. Sezonun ilk devresinde istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle ligin ikinci devresine 3 puanla giriş yaptı. Denizlispor ise puan kayıplarına bir yenisini daha ekleyerek bu sezon ligde 8. yenilgisini aldı. 7. dakikada Rodallega’nın ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı frikik vuruşu üst direkte patladı. 17’de Emre Akbaba’nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao’nun şutu Stackhowiak’ta kaldı. 22’de Ömer Bayram’ın çizgiye inerek yerden açtığı ortayı Falcao altı pas içerisinde tamamlarken kaleci gol izni vermedi. 26. dakikada Saracchi’nin soldan ortasını sert bir vuruşla tamamlayan Emre Akbaba, Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 57’de Seri’nin defans arkasına gönderdiği aşırtma pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao net bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 64’de Aissati’nin soldan kullandığı kornerde yaşanan karambolden faydalanan Muhammet, altı pas içerisinden farkı bire indiren skoru kaydetti: 2-1.

Çok mutluyum

Galatasaray’ın yeni transferi Saracchi, Denizlispor karşısında aldıkları 2-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Denizlispor karşısında iyi bir performans sergilediğini dile getiren Saracchi, “Forma şansı bulduğum için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, iyi bir performans yaptığımı düşünüyorum ancak önemli olan burada Galatasaray’ın kazanmasıydı. Bunu başarabildiğim için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

İyi hissediyorum

Galatasaray’ın Denizlispor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyete bir golle katkı sağlayan Emre Akbaba, oynadıkça daha iyi hale geleceğini ifade etti. Falcao ile beraber oynamasının kendisi için de iyi olduğunu ifade eden Emre Akbaba, “Artık maç maç bakmaya başladık. Oynadıkça kendimi daha da iyi hissediyorum. Takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık. Bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun” şeklinde konuştu.