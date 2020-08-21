Cimbom'da sistem değişiyor: Radamel Falcao ve Mbaye Diagne gol yollarındaki silah olacak

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, hücum bölgesini alternatifli tutarak rotasyonu rahat yapmak istiyor. Geçen sezon eksiklik nedeniyle bir çok maçta Donk’u bile ileride görevlendirmek zorunda kalan teknik heyet, yeni sezonda tekrar aynı şeyleri yaşamak istemezken, elini de güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda planlaranı yapan sarı-kırmızılılar da Mbaye Diagne’nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı takım 40 maç oynayacağı Süper Lig, gruplara kalmak için 3 eleme geçmesi gerektiği Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’na 4 golcüyle girecek. Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan yeni sezonda Galatasaray’ın forvet rotasyonunu oluşturacak.

Falcao’nun sakatlık riskine karşılık Diagne’yi kadroda tutma kararı alan sarı-kırmızılıların iç sahadaki bazı maçlara Diagne-Falcao ikilisi ile çıkma planı var. Geçen sezon kulübeden çok az skor katkısı alan Galatasaray’da yedek forvetler Adem Büyük ve Oğulcan Çağlayan 3 günde 1 maçın oynanacağı sıkışık fikstürde çok şans bulacak. Teknik ekip geçen sezon Falcao ve Andone’nin sakat, Adem Büyük’ün de cezalı olduğu maçlarda 10 numarası Emre Akbaba’yı forvette kullanmıştı. Yeni sezonda ileri uçta 4 farklı alternatife sahip olacak teknik heyet, sözleşmesi 4 yıl uzatılan altyapıdaki golcülerden Ali Yavuz Kol’u da A takımı kadrosunda tutabilir.

Lemina’dan dönüş sinyali

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Mario Lemina’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ı sosyal medyada takipten çıkaran ve adı Beşiktaş ile de anılan Gabonlu orta saha oyuncusu, dönüş sinyali verdi. Teknik heyetin de yeniden kadroda görmek istediği Lemina, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda, “Günaydın. Bugün günlerden Galatasaray” ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki oyuncunun bu hareketi, sarı-kırmızılı takıma döneceği şeklinde yorumlandı.

Gomis yine maçta bayıldı

Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal’de forma giyen Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi. Bir dönem Galatasaray’da da oynayan 35 yaşındaki Fransız santrfor, maçın 12. dakikasında fenalaşırken, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından maça devam etti. 2009 yılında Fransa Milli Takımı’nın kampında baygınlık geçiren Gomis’e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu. Olimpik Lyon ve Swansea City’de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray’da oynarken, Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa maçında da benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.