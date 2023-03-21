Galatasaray'a transfer yasağı

Bu sezon Galatasaray'ın başı futbolcuların alacak davalarıyla dertten kurtulmuyor...





Sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde Lucas Torreira'nın eski kulübünün yetiştirme ücreti sebebiyle transfer yasağıyla karşılaşmıştı. Aslan, ödemeyi yaptıktan sonra transfer tahtasını açmış ve oyuncuları kadrosuna katabilmişti. Galatasaray'a eski futbolcusu nedeniyle bir kez daha transfer yasağı getirildi.





Sezon başında sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet eden Sofiane Feghouli, istediği sonuca ulaştı. FIFA, önümüzdeki yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere sarı-kırmızılı kulübe transfer yasağı getirdi. Galatasaray, yeni sezon öncesinde transfer yapabilmek için Cezayirli futbolcuya ödeme yapmak zorunda kalacak.





1.6 milyon euro talep etti





Galatasaray ile sözleşmesi Mayıs 2022'de sona eren Sofiane Feghouli, açtığı davada sarı-kırmızılı kulüpten 1.6 milyon euro talep etti. Cezayirli futbolcu; ödenmeyen 3 aylık maaşı, prim ve bonusları, ev kirası gibi kalemler için şikayette bulundu. Feghouli ayrıca alacakları için de yıllık yüzde 10 faiz talep etti.





FIFA nezdinde davasını kazanan Cezayirli futbolcu, şimdi sarı-kırmızılı kulüpten ödeme bekliyor.





20 milyon euro kazandı





Galatasaray'a 2017-2018 sezonu öncesi West Ham'dan transfer olan Feghouli, sarı-kırmızılı takımda 5 sezon mücadele etti ve 20 milyon eurodan (güncel kurla yaklaşık 407 milyon TL) fazla gelir elde etti.





Sık sık sakatlanan Feghouli, zaman zaman yükselen performansına rağmen istikrarsız bir görüntü sergiledi. Galatasaray ile 162 maça çıkan Feghouli; 34 gol ve 32 asistlik performans sergilerken, sarı-kırmızılı takımla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandı.





Sezon başında boşta olan Feghouli ara transferde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalamıştı.























