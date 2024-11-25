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Galatasaray'da AZ Alkmaar hazırlıkları başladı

Galatasaray'da AZ Alkmaar hazırlıkları başladı

21:2225/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray
Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, geniş alanda topa sahip olma ve koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.






#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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