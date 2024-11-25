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TFF'den Galatasaray'ın erteleme talebine yanıt

TFF'den Galatasaray'ın erteleme talebine yanıt

18:1425/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçın pazartesi gününe ertelenmesi yönünde yaptığı erteleme başvurusunu değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Eyüpspor maçı için yaptığı erteleme başvurusunu değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA Avrupa Ligi maçı dönüşü iki gün sonra maça çıkacaklarını belirterek karşılaşmanın pazartesi gününe alınması yönünde talepte bulunmuştu.

Federasyon yetkilileri, bugün Riva'da yapılan toplantı sonucunda Galatasaray'ın talebini reddetti.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Galatasaray - Eyüpspor. maçı 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

#Galatasaray
#Eyüpspor
#TFF
#Trendyol Süper Lig

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