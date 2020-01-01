SÜPER LİG

Galatasaray'da Cisse sürprizi

Forvet hattında gerçekleşen sakatlıklardan dolayı problem yaşayan Galatasaray, Falcao’nun yanına Süper Lig’den tanıdık bir ismi transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılılarda hedef, geri dönecek olan Diagne’yi Alanyaspor’a önererek, Papiss Demba Cisse’yi kadroya katmak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Papiss Demba Cisse

Papiss Demba Cisse

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’dan Florin Andone’yi kiralayan Galatasaray, Rumen futbolcunun sakatlık geçirmesi sonrasında ligin ikinci devresinde Radamel Falcao’nun yanına bir forvet arıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon Süper Lig’de 15 maçta 12 gol atan Papiss Demba Cisse’yi gündemine aldığı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi, sezon başında da transfer etmek istediği Senegalli futbolcu için tekrar Alanyaspor ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cisse için Mbaye Diagne’yi 1,5 yıllığına Akdeniz ekibine kiralamayı teklif edecek. Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge’a kiralanan Diagne, teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında kiralık sözleşmesini feshederek Galatasaray’a dönmesi beklenen Diagne’nin Cisse’nin bonservisine karşılık Alanya’ya gönderilmesi bekleniyor.

KARİYERİ ÖNEMLİ

Kariyerine Senegal’in Douanes takımında başlayan Cisse, 2004 yılında Fransız kulübü Metz’in altyapısına transfer olarak Avrupa’ya adım attı. Metz’de gösterdiği başarılı performansla 2010 yılında Freiburg’a 1,5 milyon Euro karşılığında transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde zirve yaptı. 2012 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’a 12 milyon Euro’ya transfer olan Cisse, İngiliz ekibinde 4 yıl forma giydi. 2016 yılında Çin’e transfer olarak 2 sezon oynayan tecrübeli futbolcu, 2018 yılında Alanyaspor ile Süper Lig’e merhaba dedi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 16 gol ve 1 asistlik performans sergileyen başarılı santrfor, bu sezon 15 maçta 12 gol kaydetti.

  • Hacizler kaldırıldı
  • Galatasaray, Türkiye Bankalar Birliği ile imzaladığı yeniden yapılandırma anlaşması sonucu, kulübün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki hacizlerin kaldırıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Yapılandırma ile kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır” denildi. Florya Metin Oktay Tesisleri’yle ilgili de “Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30 Aralık 2019 itibarıyla tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden kulübümüze kazandırılmıştır” ifadesi kullanıldı.
  • Mert Çetin bir adım önde
  • Galatasaray, devre arasında köklü bir değişime imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor. Luyindama’nın sakatlanması sonrasında stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın genç stoperi Mert Çetin ile güçlendirmek istiyor. Galatasaray, hem genç hem Türk olması sebebiyle Mert Çetin transferine yoğunlaşırken, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Roma’da sadece 4 maçta forma giyebilen Mert, 214 dakika sahada kaldı. İtalyan ekibi de genç stoperin süre alabileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.

Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri belli oldu
Süper Lig'de kulüplerin harcama limitleri belli oldu

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı uyarınca Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerinin artırım koşulları değerlendirdi.Kurul, 2 Eylül 2019'da ilan edilen takım harcama limitlerini, ikinci transfer ve tescil dönemi başlamadan revize etti. Limitlere 2019-2020 sezonu için öngörülen yüzde 30'luk sapma oranı da eklendi.Açıklanan yeni limitlere göre en yüksek harcama hakkı yaklaşık 452 milyon lirayla Galatasaray'ın oldu. Sarı-kırmızılıları 275 milyon lirayla Beşiktaş, yaklaşık 225 milyon lirayla Fenerbahçe izledi.Açıklamaya göre takım harcama limitleri şöyle:1. Galatasaray: 451.659.184 TL2. Medipol Başakşehir: 179.821.014 TL3. Beşiktaş: 275.335.170 TL4. Trabzonspor: 126.552.658 TL5. BtcTurk Yeni Malatyaspor: 97.575.509 TL6. Fenerbahçe: 224.731.066 TL7. Antalyaspor: 59.355.091 TL8. İttifak Holding Konyaspor: 83.192.355 TL9. Aytemiz Alanyaspor: 100.032.618 TL10. İstikbal Mobilya Kayserispor: 69.092.764 TL11. Çaykur Rizespor: 121.001.299 TL12. Demir Grup Sivasspor: 82.439.445 TL13. MKE Ankaragücü: 83.167.107 TL14. Kasımpaşa: 90.647.027 TL15. Göztepe: 88.726.737 TL16. Gaziantep Futbol Kulübü: 96.545.656 TL17. Gençlerbirliği: 84.125.951 TL18. Yukatel Denizlispor: 78.184.551 TL*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.Süper Lig&#39;de harcama limitleri 1⃣-Galatasaray2⃣-Beşiktaş3⃣-Fenerbahçe4⃣-Başakşehir5⃣-Trabzonspor pic.twitter.com/d0rpOXJYyr&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 31 Aralık 2019

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