Galatasaray'da forma savaşı

Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray'da takımdaki forma rekabeti de üst düzeyde. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor'u da yenmek isteyen sarı-kırmızılı takımda hedef maç fazlasıyla Fenerbahçe ile farkı 12 puana çıkartmak ve ezeli rakibini baskı altına almak. Galatasaray'da futbolcular arasında büyük rekabet yaşanırken, sezon başından beri forma adaletini sağlayan teknik direktör Okan Buruk, hak edene formayı vermeye çalışıyor.





Galatasaray'da ilk 11'de başlayan da sonradan oyuna giren de bir şekilde katkı veriyor. Bu sebeple Buruk'un işi de zorlaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Konyaspor deplasmanında oynatacağı 9 ismi belirlerken, kalan 2 bölge için 4 adayı bulunuyor. Başarılı çalıştırıcı, kalede eldivenleri yine kaptan Muslera'ya teslim edecek. Sarı kart cezalısı Nelsson'un yerine Kaan Ayhan oynayacak ve stoper hattı Kaan-Abdülkerim ikilisinden oluşacak. Boey sağ bekte forma giyecek. Orta sahanın merkezini bozmayacak olan Buruk, Torreira-Oliveira ikilisiyle devam edecek. Forvet hattı ise Rashica, Kerem ve icardi'den oluşacak.





Sol bek ve sağ kanat belirsiz

Okan Buruk, sol bek için Dubois ve Adekugbe arasında karar verecek. Kaan'ın oynamasıyla yabancı sınırında sıkıntı kalmayan tecrübeli çalıştırıcı için Dubois bir adım daha önde. Kasımpaşa maçında isteneni vermeyen ve ikinci yarı başında oyundan alınan Yunus'un yerine sağ kanatta oynayacak isim de henüz belli olmadı. Teknik heyetin ilk düşüncesi Zaniolo olsa da yıldız oyuncunun fiziksel durumuna göre karar verilecek. Zaniolo yedek beklerse Barış Alper maça ilk 11'de başlayacak.



























