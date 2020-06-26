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Galatasaray'ın Başakşehir ilk 11'i belli oldu! Onyekuru sürprizi!

Galatasaray'da forvet Onyekuru: Başakşehir maçı için yedek kulübesi doldurulamıyor

Kadrosunda 7 eksik oyuncu bulunan Galatasaray, pazar günü Başakşehir ile oynayacağı önemli maçta sahaya süreceği isimleri şekillendirmekte güçlük çekiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Henry Onyekuru

Henry Onyekuru

Galatasaray, pazar günü evinde Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik heyet, bir yandan son iki maçta puan kaybı yaşayan takımına moral aşılamaya çalışırken, bir yandan da kısıtlı imkanlarla Başakşehir maçının kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımda Başakşehir karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Muslera, Marcao, Falcao ve Andone sakatlıkları sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Adem, Ahmet ve Mariano ise kart cezaları nedeniyle görev yapamayacak. Teknik heyet, son iki maçta olduğu gibi Muslera’nın yerine Okan’a forma verecek. Sağ bekte cezalı Mariano’nun yerine Linnes’in oynaması beklenirken, stoperde Donk-Lemina ikilisi görev yapacak. Orta saha üçlüsü ise Seri, Belhanda ve Emre’den oluşacak. Sağ kanatta Feghouli’nin oynaması beklenirken, sol kanatta Ömer süre alacak. Falcao, Andone ve Adem’in yokluğunda ise Galatasaray’ın gol umudu Onyekuru olacak.

KULÜBEYİ DOLDURAMIYOR

  • Başakşehir karşısında ilk 11’ini belirleyen Galatasaray’ın yedek kulübesi ise boş kalacak. Normal şartlarda yedek kulübesinde 10 oyuncu oturtma hakkına sahip olan sarı-kırmızılı takımda, ilk 11’de oynayacak isimler çıkartıldığında 6 futbolcu kalıyor. U17 takımından Emin ve U19 takımından Berk ve Atalay ile bu sayısı 9’a çıkartan teknik heyetin maç günü kadroya altyapıdan bir oyuncu daha alması bekleniyor.

Max Kruse yeni takımının sinyalini verdi
Max Kruse yeni takımının sinyalini verdi

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Max Kruse’nin gelecek sezon futbol hayatını nerede sürdüreceği şekillenmeye başladı. Türkiye’den ayrıldıktan sonra ülkesi Almanya’ya dönen tecrübeli futbolcu, Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart’ın tesislerinden bir paylaşım yaptı. Kruse’nin kırmızı-beyazlı ekibin tesislerinden yaptığı paylaşım, gelecek sezon Stuttgart forması giyeceği şeklinde yorumlandı.Fenerbahçe&#39;den ayrılan Max Kruse, Stuttgart’ın tesislerinden paylaşım yaptı pic.twitter.com/XIkEhvzolA&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2020

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