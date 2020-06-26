Galatasaray'da forvet Onyekuru: Başakşehir maçı için yedek kulübesi doldurulamıyor

Galatasaray, pazar günü evinde Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik heyet, bir yandan son iki maçta puan kaybı yaşayan takımına moral aşılamaya çalışırken, bir yandan da kısıtlı imkanlarla Başakşehir maçının kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımda Başakşehir karşılaşması öncesinde 7 eksik oyuncu bulunuyor. Muslera, Marcao, Falcao ve Andone sakatlıkları sebebiyle zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Adem, Ahmet ve Mariano ise kart cezaları nedeniyle görev yapamayacak. Teknik heyet, son iki maçta olduğu gibi Muslera’nın yerine Okan’a forma verecek. Sağ bekte cezalı Mariano’nun yerine Linnes’in oynaması beklenirken, stoperde Donk-Lemina ikilisi görev yapacak. Orta saha üçlüsü ise Seri, Belhanda ve Emre’den oluşacak. Sağ kanatta Feghouli’nin oynaması beklenirken, sol kanatta Ömer süre alacak. Falcao, Andone ve Adem’in yokluğunda ise Galatasaray’ın gol umudu Onyekuru olacak.

KULÜBEYİ DOLDURAMIYOR

Başakşehir karşısında ilk 11’ini belirleyen Galatasaray’ın yedek kulübesi ise boş kalacak. Normal şartlarda yedek kulübesinde 10 oyuncu oturtma hakkına sahip olan sarı-kırmızılı takımda, ilk 11’de oynayacak isimler çıkartıldığında 6 futbolcu kalıyor. U17 takımından Emin ve U19 takımından Berk ve Atalay ile bu sayısı 9’a çıkartan teknik heyetin maç günü kadroya altyapıdan bir oyuncu daha alması bekleniyor.