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Galatasaray gençleşecek

Bu sezon yaz transfer döneminde kadrosunu 13 isimle güçlendiren Galatasaray'da 9 futbolcunun kontratı sezon sonunda bitecek.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda hangi futbolcularla yollar ayrılacak?
Galatasaray'ın Başakşehir maçındaki 11'i

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan yaşlı isimler sözleşme sürelerinin sonuna gelecek. Sözleşmesi sona erecek olan isimlerin yaş ortalamasının 30 olması dikkat çekiyor.

Kontratı bitecek oyuncular arasında 37 yaşındaki Gomis, 35 yaşındaki Mertens, 34 yaşındaki Mata var. Kiralık 29 yaşındaki Icardi ve 30 yaşındaki Seferovic de geçici kontratlarının tamamlanmasının ardından kulüplerine dönecekler.

Mata ve Mertens'in bir yıllık opsiyonları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Mertens'in opsiyonunu kullanacak. Mata için performansı belirleyici olacak. PSG'den kiralanan Icardi için de sezon sonu masaya oturulacak. Seferovic ve Gomis'le yollar ayrılacak.

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