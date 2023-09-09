Galatasaray'da hedefler büyük

Aslan'ın en temel amacı Süper Lig'de tekrar şampiyonluk yaşamak. Ligde 23 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bunu en kısa sürede 25'e çıkartarak 5. yıldızı takmak istiyor. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, bu kupayı da tekrar müzesine götürmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon en çok da Avrupa'da başarı yakalamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalarak 25 milyon euronun üzerinde bir gelir elde eden Aslan, Devler Ligi'nde ulaşabileceği en üst noktayı hedefliyor. Eğer grubu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gidilmesi halinde ise burada şampiyonluk isteniyor. Galatasaray 250 milyon euronun üzerine çıkan kadro değerini Avrupa'da yükseltmek istiyor.