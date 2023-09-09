|
Spor

Galatasaray'da hedefler büyük

Son şampiyon Galatasaray, yeni hedefler koydu. En kısa sürede 5. yıldızı takmak isteyen Aslan, bu sebeple yeniden lig şampiyonluğu, 5 yıldır hasret çektiği Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'da başarı gibi hedefler belirledi.

Umut Yılmaz
10:19 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 3 maçta 7 puan topladı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde 3 maçta 7 puan topladı.

Galatasaray, hedeflerini büyüterek yoluna devam ediyor. 2022-2023'te şampiyonluk hedefini gerçekleştiren Aslan, yeni sezonda yeni hedefler koydu.


Aslan'ın en temel amacı Süper Lig'de tekrar şampiyonluk yaşamak. Ligde 23 şampiyonluğu bulunan sarı-kırmızılılar, bunu en kısa sürede 25'e çıkartarak 5. yıldızı takmak istiyor. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan sarı-kırmızılılar, bu kupayı da tekrar müzesine götürmeyi planlıyor.


Asıl hedef Avrupa

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon en çok da Avrupa'da başarı yakalamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalarak 25 milyon euronun üzerinde bir gelir elde eden Aslan, Devler Ligi'nde ulaşabileceği en üst noktayı hedefliyor. Eğer grubu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gidilmesi halinde ise burada şampiyonluk isteniyor. Galatasaray 250 milyon euronun üzerine çıkan kadro değerini Avrupa'da yükseltmek istiyor.




#Galatasaray
#Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Huawei Mate 60 Pro Plus Özellikleri ve Fiyatı