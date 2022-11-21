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Bambaşka bir Icardi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ilk geldiği günden bu yana gösterdiği gelişimle gerek yönetimin, gerek teknik heyetin, gerekse de taraftarların yüzünü güldürdü.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda Icardinin performansı nasıl yükseldi?
Icardi'nin Beşiktaş maçında yaşadığı gol sevinci.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi, ilk geldiği günden bu yana gösterdiği gelişimle gerek yönetimin, gerek teknik heyetin, gerekse de taraftarların yüzünü güldürdü.

İlk geldiği günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu fizik-kondisyon olarak da beklenilen düzeyde olmaktan uzaktı. Takımla aynı seviyeye gelmesi neredeyse bir ayı bulan Icardi'nin yakaladığı formun altında ekstra çalışmalar yapmasının olduğu kaydedildi.

Icardi'nin dikkat çeken ve takdir alan bir başka özelliğinin de bir dünya yıldızı olmasına karşın tesislerdeki herkese karşı samimi ve içten tavrı olduğu belirtildi.

29 yaşındaki yıldız futbolcunun yükselen performansında teknik direktör Okan Buruk'un da özel bir yeri var. Deneyimli futbolcu, hocasının izni ve bilgisi dahilinde hem Arjantin'e hem de İtalya'ya giderek özel hayatındaki sorunları çözerek kendini tamamen sahaya verdi. Son 4 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 3 asistle kendisini gösteren oyuncu, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında da takımını sırtladı.

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