Galatasaray'da ilk neşter Belhanda'ya

Sezona kötü başlayan ve yeni oyuncularından istenilen performansı alamayan Galatasaray’da işler iyi gitmiyor. Ligin en az gol atan takımı olan ve bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılarda teknik heyet, ilk 11’e neşteri vurmaya hazırlanıyor. Takımın saha içi performansından memnun olmayan teknik heyet, bazı oyuncuları yedek kulübesine çekecek, bazılarını ise tribüne gönderecek. Saha içerisinde adeta yürüyen ve disiplinsiz tavırlarıyla dikkat çeken Younes Belhanda, ilk kesik yiyen futbolcu olacak. Kasımpaşa karşılaşmasında çenesi kırılan ve geçirdiği ameliyat sonrasında kendisi için hazırlanan özel maskeyle fedakârlık yaparak sahalara erken dönen Belhanda, yine de teknik heyetin istediği düzeyde değil.

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray mesajı Galatasaray'ın eski gol kralı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına özel açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki golcü oyuncu sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirirken, yeni transferler hakkında da yorum yaptı.Türkiye'nin en büyük kulübünün Galatasaray olduğunu söyleyen Gomis, "Galatasaray'a geldiğimde yöneticiler bana, 'Sen 1 verirsen taraftar 2 verir' demişti. Bu sözü hiç unutmadım ve gerçekten de öyle oldu. Sevildiğimi her zaman hissettirdiler, ben de onları çok seviyorum. Türkler gerçekten iyi insanlar. Türkiye'de 3 büyük kulüp var, beni bu üç takımın taraftarları da sevdi diyebilirim. Fakat Galatasaray aralarında Avrupa'da kupa kazanan tek takım, haliyle de en büyüğü" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın çok farklı bir kulüp olduğunu anlatan Fransız oyuncu, " Galatasaray'da çok büyük ve farklı bir takım gerçekten. Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorarsanız, inanın sebeplerini anlatacaklar. Çok farklı bir yer. PSG maçında Seri ve Nzonzi ikilisini izledim. Türkiye Ligine tüm saygımla, bu ikilinin çok daha iyi yerlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray biraz tutuk başladı fakat her şey çok daha iyi olacaktır" dedi. Falcao'nın sarı-kırmızılılarla anlaşmadan önce kendisiyle görüştüğünü söyleyen Gomis, "Galatasaray 30 milyon taraftarı olan bir kulüp. İnanın orada yaşadıklarımı her futbolcunun bir gün gidip yaşamasını isterim. Falcao ile bir görüşmemiz oldu transferi öncesinde" ifadelerini kullandı.Futbol hayatını noktaladıktan sonra İstanbul'da yaşamak istediği belirten golcü oyuncu, "Galatasaray'ın bu denli güçlü isimleri takıma çekebilmesi çok önemli ve güzel bir durum. İstanbul’u ben de çok seviyorum, bir ayağım hala orada. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum." dedi.Bafetimbi Gomis 2018 yılında 6 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'dan Al Hilal'a transfer olmuştu. Fransız oyuncu sarı-kırmızılı formayla çıktığı 42 karşılaşmada 32 gol atıp 6 tane de asist yaptı.

Sistem 4-3-3'e dönüyor

Milli takım için lige verilen arada Mario Lemina’nın iyileşmesi beklenirken, teknik heyet sistemi 4-3-3’e çevirerek orta sahayı Nzonzi-Lemina-Seri üçlüsüyle kurmayı planlıyor. İlk 11’de düşünülmeyen Belhanda’nın ise bir süre tribüne gönderilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Sofiane Feghouli üzerinde aynı şeyi deneyen ve Cezayirli futbolcuyu bir süre yedek bırakan teknik heyet, sonrasında 29 yaşındaki futbolcudan 13 gol ve 7 asistlik katkı almıştı. Teknik heyet, Belhanda’yı da bir süre yedek bırakarak, Faslı futbolcunun kendisini toparlamasını bekleyecek.

Belhanda’nın yanı sıra Selçuk İnan da artık kadroda düşünülmeyen isimler arasında yer alıyor. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun performansından memnun olmayan teknik kadro, Belhanda ile birlikte Selçuk’u da tribüne göndermeyi planlıyor.

Mehmet Demirkol'dan dikkati çeken yorum: Fatih Terim mesleki depresyonda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından yaptığı açıklamaları değerlendiren Mehmet Demirkol, dikkati çeken tespitlerde bulundu. Demirkol, Terim'in mesleki depresyon belirtisi gösterdiğini ifade etti.Mehmet Demirkol'un tecrübeli teknik adamla ilgili açıklamaları şöyle;"Kendinden bile şikayet ediyor""Fatih Terim her şeyden şikayet ediyor, kendinden bile şikayet ediyor. 'Ben de hata yapabilirim' diyor. Kendi sınırları içinde bu bir bunalım. Mesleki açıdan bir depresyon şikayeti. Her şeyden, herkesten şikayet etmek. Demek ki içinde bulunduğu durum gerçekten zor. Gelen oyuncudan isteğini alamıyor. Falcao'yu kim istemez ama bana sorsan stoper diyor. Geçen sene bu zamanlar Ocak diyordu, yine Ocak diyor. Daha açık olmak lazım." "Mevlüt Erdinç'i istiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar""Hocanın ceza almasına neden olan konuşması kesinlikle, yüzde 99 eminim ki Mevlüt Erdinç ile ilgiliydi. İstiyordu ama Başakşehir'e teklifte bulunmadılar, al bonservisini gel dediler. Fenerbahçe teklif yaptı ve aldı. Galatasaray ile Başakşehir arasında geçen seneki gerginlikten de kaynaklandı bu."FFP sıkıntısı nedeniyle izledikleri futbolcuları alamadıklarını ima eden Fatih Terim, PSG maçı için "Ben de isterdim ki geçen sene ki kadroyla çıkayım" ifadesini kullandı. pic.twitter.com/pJKgkyuUMv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Ekim 2019