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Galatasaray’da kasa eriyor: 83 milyon Euro'ya düştü

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri olan futbolda, kulüplerin varlıkları erimeye devam ediyor. G.Saray’ın sezon başındaki değeri 120 milyon Euro iken, şimdilerde ise 83 milyon Euro’ya geriledi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Michael Seri

Michael Seri

Koronavirüs sebebiyle neredeyse dünya üzerine spor tamamıyla dururken, kulüplere kan kaybettirmeye de devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre virüs sonrasında dünya üzerindeki futbolcular toplamda 1,9 milyar Euro değer kaybı yaşayarken, Galatasaray da etkilenenler arasında yer aldı. Kadrosunda altyapıdan çıkan futbolcular dahil 28 oyuncu bulunan sarı-kırmızılı takımda 17 yaşındaki Emin Bayram ve 19 yaşındaki Atalay Babacan hariç her futbolcu değer kaybı yaşadı. Sezon başında piyasa değeri olarak 120 milyon Euro’ya kadar çıkan Galatasaray’da futbolcuların toplam piyasa değeri 83 milyon Euro’ya geriledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN SERİ OLDU

En büyük kayıp Galatasaray’ın kiralık futbolcusu Michael Seri’de görüldü. Fildişi Sahilli yıldız, sezon başında 25 milyon Euro piyasa değerine sahipken, yaşadığı 15,5 milyon Euro’luk değer kaybıyla şimdilerde 9,5 milyon Euro’ya düştü. Bir diğer kiralık oyuncu Lemina’nın değeri 15 milyon Euro’dan 10,5 milyon Euro’ya geriledi. Bonservisi Galatasaray’da bulunan futbolcularda ise en büyük değer kaybını Radamel Falcao yaşadı. Sezon başında Monaco’dan bedelsiz transfer edilen Kolombiyalı oyuncunun değeri 10 milyon Euro iken 4,8 milyon Euro olarak güncellendi. Ayrıca Emre Akbaba 2,5, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli 2’şer, Younes Belhanda ve Fernando Muslera da 1’er milyon Euro değer kaybına uğradı.

Mariano ayrılmak istiyor

  • Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano’dan ayrılık açıklaması geldi. Fox Brasil’e konuşan tecrübeli sağ bek, “Planım Brezilya’ya dönmek. Ailem ve benim isteğim bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu 4 yıllık G.Saray döneminde geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Brezilya’daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım” dedi. Devre arası Flamengo ile görüştüğünü daha önce açıklayan başarılı oyuncu, “Rafinha gelmeden önce teklif aldım. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de ‘Sorun değil, Türkiye’de mutluyum’ dedim” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar Yeni Şafak'a anlattı: Herkes bedelini ödeyecek
Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar Yeni Şafak'a anlattı: Herkes bedelini ödeyecek

Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar Yeni Şafak’a çok önemli açıklamalarda bulundu. Urgancılar, arkadaşımız Ergin Aslan’a, Beşiktaş’ta geçmiş dönemde yapılan yanlışlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, takımın geleceği hakkında da önemli mesajlar verdi. Geçmişe yönelik araştırmalar yaptıklarını belirten Urgancılar, “Göreve geldikten sonraki ilk Divan Kurulu toplantısında, geleceğe yönelik neler teslim aldığımızı açıklayacağımızı söyledik ve bununla ilgili olarak bağımsız denetleme kurulumuz araştırma yaptı. 3.3 milyar liralık bir borçla göreve başladık. Kimsenin şüphesi olmasın. Suçlu kimse cezasını çekecek. Boş yere oraya buraya yazarak manipülasyon yapmaya gerek yok” diye konuştu.SORUŞTURMA ENDİŞE OLUŞTURDUYeni yönetim olarak son 10 yılın işlemlerini incelediklerini belirten Mesut Urgancılar, “Başkanımız, seçim sürecinde ve sonrasında son 10 yılı denetleyeceğimizi söylemişti. Netice itibariyle burada kiminle ilgili ne sıkıntı varsa herkes bunun bedelini ödeyecek. Başkanımız geçmiş dönemde 6.5 yıl ikinci başkanlık yapmış olabilir. Benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın da aynı şekilde görev aldığı zamanlar oldu. Sonuçta, şeriatın kestiği parmak acımayacak. Umarım yağmur sadece suçlunun üstüne yağar. Beşiktaş’ın içindeki farklı seslerin, bazı konuları tekrar gündeme getirmesinin de devam eden bu soruşturma ile doğrudan ilgili olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlarımız gün gün soruşturmanın dozajını artırdıkça bu seslerin de rahatsızlığının arttığını görüyoruz” şeklinde konuştu. 1986-87 SEZONU ŞAMPİYONLUK TALEBİ Teknik direktör Mesut Bakkal’ın yazdığı kitapta; 1986-87 sezonunda futbol oynarken G.Saray’dan para aldıklarına ve Beşiktaş’ı şampiyonluktan ettiklerine dair ifadelerini de değinen Mesut Urgancılar, “TFF’ye bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. TFF yöneticileri, evde boş oturmak yerine ‘1986-87 Şampiyonu Beşiktaş’ açıklaması yapıp özür dileyebilirler” ifadelerini kullandı. Bütçeyi indireceklerini de belirten Urgancılar, “Pandemi olmasa bile takım bütçemizi 56 milyon Euro’dan 30-35 milyon Euro seviyesine düşürmemiz gerekiyordu. Son 20 günde yıllık gelirlerimizin yüzde 25’inin buhar olduğunu görüyoruz. Gelir getirici faaliyetler anlamında uzun uzadıya çalışmalarımız var” dedi.Vodafone Park 4 yaşındaBeşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. BJK İnönü Stadı’nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016’da hizmete girdi. Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 1065 gün sonra 2015-16 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü ve rakibini 3-2 mağlup etti. Vodafone Park’ın resmi açılışı 10 Nisan 2016’da gerçekleştirilirken, açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların da katılımıyla yapılmıştı.İremYaman: Benim olanı almaya çalışıyorum

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