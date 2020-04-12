Galatasaray’da kasa eriyor: 83 milyon Euro'ya düştü

Koronavirüs sebebiyle neredeyse dünya üzerine spor tamamıyla dururken, kulüplere kan kaybettirmeye de devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre virüs sonrasında dünya üzerindeki futbolcular toplamda 1,9 milyar Euro değer kaybı yaşayarken, Galatasaray da etkilenenler arasında yer aldı. Kadrosunda altyapıdan çıkan futbolcular dahil 28 oyuncu bulunan sarı-kırmızılı takımda 17 yaşındaki Emin Bayram ve 19 yaşındaki Atalay Babacan hariç her futbolcu değer kaybı yaşadı. Sezon başında piyasa değeri olarak 120 milyon Euro’ya kadar çıkan Galatasaray’da futbolcuların toplam piyasa değeri 83 milyon Euro’ya geriledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN SERİ OLDU

En büyük kayıp Galatasaray’ın kiralık futbolcusu Michael Seri’de görüldü. Fildişi Sahilli yıldız, sezon başında 25 milyon Euro piyasa değerine sahipken, yaşadığı 15,5 milyon Euro’luk değer kaybıyla şimdilerde 9,5 milyon Euro’ya düştü. Bir diğer kiralık oyuncu Lemina’nın değeri 15 milyon Euro’dan 10,5 milyon Euro’ya geriledi. Bonservisi Galatasaray’da bulunan futbolcularda ise en büyük değer kaybını Radamel Falcao yaşadı. Sezon başında Monaco’dan bedelsiz transfer edilen Kolombiyalı oyuncunun değeri 10 milyon Euro iken 4,8 milyon Euro olarak güncellendi. Ayrıca Emre Akbaba 2,5, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli 2’şer, Younes Belhanda ve Fernando Muslera da 1’er milyon Euro değer kaybına uğradı.

Mariano ayrılmak istiyor

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano’dan ayrılık açıklaması geldi. Fox Brasil’e konuşan tecrübeli sağ bek, “Planım Brezilya’ya dönmek. Ailem ve benim isteğim bu yönde. Şu anda olduğum yerden keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu 4 yıllık G.Saray döneminde geçirdiğim en iyi zaman dilimi. Brezilya’daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim. Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplere açık kapı bıraktım” dedi. Devre arası Flamengo ile görüştüğünü daha önce açıklayan başarılı oyuncu, “Rafinha gelmeden önce teklif aldım. Sonrasında seçimlerinin Rafinha olduğunu açıkça belirttiler. Ben de ‘Sorun değil, Türkiye’de mutluyum’ dedim” diye konuştu.