SÜPER LİG

Galatasaray'da kiralık devri sona eriyor

Galatasaray, transfer politikasında değişikliğe gidiyor. Son 3 sezonda 15 oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, Finansal Fair-Play anlaşmasının sona ermesinin ardından beğendiği futbolcuları bonservisleriyle birlikte alacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

13 Haziran 2018’de UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını imzaladıktan sonra transfer dönemlerinde oldukça zor günler geçiren Galatasaray, transfer politikasını değiştiriyor. FFP sebebiyle transfer bilançolarında eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı ekip, son 3 senede birçok oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kiralık futbolculardan istediği verimi alamayan Galatasaray, geçici transfer yapmayacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla FFP anlaşması bitecek olan Galatasaray, transfer dönemlerinde daha rahat hareket edecek.

Sarı- kırmızılı takım, oyuncuları kiralamak yerine bonservisleriyle birlikte alacak. Galatasaray, Kerem ve Oğulcan gibi bonservisi elinde olan ve gelecek vaat eden genç oyunculara yönelecek.

  • Maliyet 341 milyon TL
  • Başkan Mustafa Cengiz döneminde ilk kiralanan isim Nagatomo oldu. Sarı- kırmızılı takım, 2018-19 sezonunda ise 5 oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda bu rakam 7’ye çıktı. Bu sezon yaz transfer döneminde ise bir oyuncu kiralandı. Sarı-kırmızılı takım, Başkan Cengiz döneminde kiralama ücreti olarak yaklaşık 11 milyon euro ödedi ve bu oyunculara 36 milyon euro maaş ödemesi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu dönemde en yüksek maaşı 3.25 milyon euro ile Nzonzi'ye ödedi.

Rıdvan Dilmen: Hasta Fenerli olarak sevindim
Rıdvan Dilmen: Hasta Fenerli olarak sevindim

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Hatayspor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray’da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba’nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram’ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.Bu sezon başında Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.https://t.co/hMxWMu7iHw pic.twitter.com/egwvwuYS2s&mdash; Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) December 5, 2020 Dilmen: Genç oyuncunun gol atmasına sevindimNTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu, genç oyuncunun attığı gole çok sevindiğini söyledi. Dilmen, "Fatih hoca daha keyifli olacaktır geçen haftalara göre... Genç oyuncu gol de attı. Altyapıdan değil zaten Erzincan'dan geldi. Emin olun ben hasta Fenerli biri olarak genç oyuncunun gol atmasına sevindim" ifadelerini kullandı.Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı yıldız için dikkati çeken yorum: Gitse 'şükür' derler


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