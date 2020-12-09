Galatasaray'da kiralık devri sona eriyor

13 Haziran 2018’de UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını imzaladıktan sonra transfer dönemlerinde oldukça zor günler geçiren Galatasaray, transfer politikasını değiştiriyor. FFP sebebiyle transfer bilançolarında eksiye düşemeyen sarı-kırmızılı ekip, son 3 senede birçok oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kiralık futbolculardan istediği verimi alamayan Galatasaray, geçici transfer yapmayacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla FFP anlaşması bitecek olan Galatasaray, transfer dönemlerinde daha rahat hareket edecek.
Sarı- kırmızılı takım, oyuncuları kiralamak yerine bonservisleriyle birlikte alacak. Galatasaray, Kerem ve Oğulcan gibi bonservisi elinde olan ve gelecek vaat eden genç oyunculara yönelecek.
- Maliyet 341 milyon TL
- Başkan Mustafa Cengiz döneminde ilk kiralanan isim Nagatomo oldu. Sarı- kırmızılı takım, 2018-19 sezonunda ise 5 oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda bu rakam 7’ye çıktı. Bu sezon yaz transfer döneminde ise bir oyuncu kiralandı. Sarı-kırmızılı takım, Başkan Cengiz döneminde kiralama ücreti olarak yaklaşık 11 milyon euro ödedi ve bu oyunculara 36 milyon euro maaş ödemesi yaptı. Sarı-kırmızılı takım bu dönemde en yüksek maaşı 3.25 milyon euro ile Nzonzi'ye ödedi.
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