Galatasaray’da korkulan olmadı

Galatasaray’da milli takımlarından sakat olarak ayrılan Fernando Muslera, Ryan Babel, Mario Lemina ve Christian Luyindama konusunda hareketli saatler yaşanıyor. İlk gelen bilgiler doğrultusunda 4 oyuncunun da yarın oynanacak Başakşehir mücadelesinde oynamasının zor olduğu tespit edilirken, İstanbul’da yapılan kontrollerin ardından sevindirici haberler geldi. İlk olarak Muslera ve Lemina’nın durumlarında ciddi bir şey olmadığı ve zorlu mücadelede teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecekleri öğrenildi. Lemina, dün yapılan idmanda takımla birlikte tüm çalışmalara katılırken, Uruguaylı file bekçisi ise günü tedavisine devam edilerek tamamladı.

BABEL MAÇ GÜNÜ, LUYİNDAMA YOK

Diğer sakat oyunculardan Hollandalı Babel’in, yoğun tedavi sürecine alındığı ve Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. 32 yaşındaki oyuncu için son kararı maç günü sağlık ekibinden gelecek rapor doğrultusunda teknik heyet verecek. Luyindama ise henüz İstanbul’a gelmedi. 25 yaşındaki Gabonlu oyuncunun döner dönmez tedavisine başlanacağı ve sarı-kırmızılı takım için tamam veya devam niteliğinde olan Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge maçında forma giymesi sağlanacağı öğrenildi.

Devre arası çalışmaları başladı

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da beklentilerin altında kalan G.Saray devre arasını bekliyor. Oyuncularının performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren teknik heyet, raporunu oluşturmaya başladı. Teknik heyetin yönetimden devre arasında sol bek, sağ bek, ofansif orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapılmasını isteyeceği öğrenildi. Teknik ekip, ilk olarak Henry Onyekuru’nun yeniden kiralanmasını talep ediyor.