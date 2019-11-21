SÜPER LİG

Galatasaray’da korkulan olmadı

Muslera, Babel, Luyindama ve Lemina’nın milli takımlarında sakatlanması Galatasaray’da şok etkisi yaşatırken, gelen güzel haberler yüzleri güldürdü. Yapılan tetkiklerin ardından Muslera ve Lemina’nın oynayabileceği, Babel’in durumunun maç günü belli olacağı ve henüz İstanbul’a dönmeyen Luyindama’nın ise kadroda olmayacağı öğrenildi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mario Lemina

Mario Lemina

Galatasaray’da milli takımlarından sakat olarak ayrılan Fernando Muslera, Ryan Babel, Mario Lemina ve Christian Luyindama konusunda hareketli saatler yaşanıyor. İlk gelen bilgiler doğrultusunda 4 oyuncunun da yarın oynanacak Başakşehir mücadelesinde oynamasının zor olduğu tespit edilirken, İstanbul’da yapılan kontrollerin ardından sevindirici haberler geldi. İlk olarak Muslera ve Lemina’nın durumlarında ciddi bir şey olmadığı ve zorlu mücadelede teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecekleri öğrenildi. Lemina, dün yapılan idmanda takımla birlikte tüm çalışmalara katılırken, Uruguaylı file bekçisi ise günü tedavisine devam edilerek tamamladı.

BABEL MAÇ GÜNÜ, LUYİNDAMA YOK

Diğer sakat oyunculardan Hollandalı Babel’in, yoğun tedavi sürecine alındığı ve Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi. 32 yaşındaki oyuncu için son kararı maç günü sağlık ekibinden gelecek rapor doğrultusunda teknik heyet verecek. Luyindama ise henüz İstanbul’a gelmedi. 25 yaşındaki Gabonlu oyuncunun döner dönmez tedavisine başlanacağı ve sarı-kırmızılı takım için tamam veya devam niteliğinde olan Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge maçında forma giymesi sağlanacağı öğrenildi.

Devre arası çalışmaları başladı

  • Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da beklentilerin altında kalan G.Saray devre arasını bekliyor. Oyuncularının performansından memnun olmadığını açıkça dile getiren teknik heyet, raporunu oluşturmaya başladı. Teknik heyetin yönetimden devre arasında sol bek, sağ bek, ofansif orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapılmasını isteyeceği öğrenildi. Teknik ekip, ilk olarak Henry Onyekuru’nun yeniden kiralanmasını talep ediyor.

Karaman ikilemde
Karaman ikilemde

Süper Lig’e verilen milli aranın ardından Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, sahaya süreceği kadro ve bu kadrodan alınacak verim konusunda belirsizliğin sürmesinin sıkıntısını yaşıyor. Sakatlıkları sona eren Ogenyi Onazi, Yusuf Sarı ve Obi Mikel’in takıma katılmasının yanı sıra Sturridge ve Ekuban’nın sakatlıklarının sona ermesine rağmen oynayıp oynamayacakları belirsizliğini korurken, sarı kart sınırında bulunan Sosa’nın kadroda yer alacağı fakat forma giyip giymeyeceği maç öncesinde belli olacağı bildirildi. Bir yandan Sosa’yı Galatasaray maçı öncesinde riske etmek istemeyen Ünal Karaman, bir yandan da sakatlıktan dönen futbolcuların verimi konusunda düşünceli. Sakatlıkları devam eden Novak ile Abdulkadir Ömür’ün yanı sıra kart cezalısı Abdülkadir Parmak ve Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. EKUBAN TAKIMLA BİRLİKTE OLACAKMilli takımlarda bulunan Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Ahmet Cambaz ve Sörloth’un döndüğü ve herhangi bir sorunlarının bulunmadığı, bugün takımla birlikte antrenmana katılacağı belirtilirken, teknik direktör Ünal Karaman’ın uzun süren sakatlığının ardından iyileşen Ekuban’ın yanı sıra Sturridge’i kadroya alacağı ve maçın gidişine göre dönüşümlü olarak forma vermesinin beklendiği öğrenildi. Bu sezon ilk defa maça günler kala sahaya süreceği kadro konusunda kesin fikir sahibi olmadığını öğrenilen Karaman’ın oyuncuların hepsine hazır olmaları yönünde talimatta buunduğu da belirtildi.YUSUF VE CAFER’E DOĞUM GÜNÜAnkaragücü maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da Cafer Tosun ve Yusuf Sarı’ya Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geç gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa’yı alkışlamaları ise gülüşmelere neden oldu. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.A Milli Futbol Takımı savunmasıyla tarihe geçti

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