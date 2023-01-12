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Lucas Moura'ya Icardi tarifesi

Süper Lig'de art arda aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna kurulan Galatasaray, şampiyonluk için sıkı çalışıyor. Ligin ikinci devresinde vites arttırmak isteyen sarı kırmızılı takım, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Tottenham'ın Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura'ya teklif yaptı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda Lucas Moura mesaisi: Icardi tarifesi uygulanacak!
Lucas Moura, kariyerinde 536 maça çıkarken 108 gol atıp 96 asist yaptı.

Ara transfer dönemi için sıkı bir çalışma sürdüren Galatasaray, Tottenham'ın Brezilyalı forvet oyuncusu Lucas Moura'yı gündemine aldı.

Icardi tarifesi

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncu için İngiliz ekibine Icardi transferinde kullandığı teklifi sunacak. Yönetim, Moura için İngiliz ekibinin kapısını Icardi'nin transferinde Paris Saint Germain'e yaptığı teklife benzer bir teklifle çaldı.

Galatasaray, 30 yaşındaki kanat forveti kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, maaşını Tottenham'la bölüşerek ödemeyi planlıyor. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve tarafların kısa süre içerisinde masaya oturacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Yusuf dışarı Moura içeri

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Yusuf Demir hem yabancı sınırına takıldı hem de saha içerisinde beklenilen verimi sağlayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, devre arasında Yusuf'u başka bir takıma kiralamayı planlarken, yabancı kontenjanında açılacak yeri Lucas Moura ile doldurmayı planlıyor. Tecrübeli futbolcu, her iki kanatta oynamasının yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor.

  • Sao Paulo altyapısında yetişen yıldız oyuncu, 2013 yılında 40 milyon Euro'ya PSG'ye, 2018'de 29 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer oldu. Bu sezon Premier Lig'de 8 maçta sadece 90 dakika süre alabilen Moura, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

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