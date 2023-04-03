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Spor

Galatasaray'da maaş etkisi

Bu sezon şampiyonluk için ince eleyip sık dokuyan sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, maaş problemini çözdü. Futbolcuların ödemelerinin gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı öğrenen Sportif AS Başkanvekili Erden Timur, hem geçmiş ayların hem nisan ayının maaşlarını ödedi.

Umut Yılmaz
11:51 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Geciken ödemeler Adana Demir maçı öncesi yapıldı.

Geciken ödemeler Adana Demir maçı öncesi yapıldı.

Galatasaray, Konyaspor mağlubiyetini evinde oynadığı Adana Demirspor maçıyla birlikte unutturdu.


Adana ekibini son dakikalarda bulduğu 2 golle yenen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alırken, zorlu mücadele öncesi son derece önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin, futbolcuları motive etmek için ekstra efor sarf ettiği öğrenildi.


Adana Demirspor maçından önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, tüm futbolcularla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek sorunlarını dinledi. Sarı-kırmızılı oyuncular Timur'a, maaş ödemelerinin gecikmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.


Kısa sürede 9 milyon euro

Galatasaraylı oyuncuların maaşlar konusunda yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle harekete geçen Erden Timur, kısa süre içerisinde 9 milyon euro buldu. Bu parayla oyuncuların hem geçmiş maaşları hem de nisan ayı maaşları yatırıldı. Bu hareket takım içerisinde olumlu bir hava oluştururken, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet alındı.





#Galatasaray
#Erden Timur
#Süper Lig
#Adana Demirspor
1 saat önce
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