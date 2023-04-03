Galatasaray'da maaş etkisi

Adana ekibini son dakikalarda bulduğu 2 golle yenen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alırken, zorlu mücadele öncesi son derece önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin, futbolcuları motive etmek için ekstra efor sarf ettiği öğrenildi.

Galatasaraylı oyuncuların maaşlar konusunda yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle harekete geçen Erden Timur, kısa süre içerisinde 9 milyon euro buldu. Bu parayla oyuncuların hem geçmiş maaşları hem de nisan ayı maaşları yatırıldı. Bu hareket takım içerisinde olumlu bir hava oluştururken, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet alındı.