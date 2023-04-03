Galatasaray'da maaş etkisi

Geciken ödemeler Adana Demir maçı öncesi yapıldı.
Galatasaray, Konyaspor mağlubiyetini evinde oynadığı Adana Demirspor maçıyla birlikte unutturdu.
Adana ekibini son dakikalarda bulduğu 2 golle yenen sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alırken, zorlu mücadele öncesi son derece önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetiminin, futbolcuları motive etmek için ekstra efor sarf ettiği öğrenildi.
Adana Demirspor maçından önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, tüm futbolcularla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek sorunlarını dinledi. Sarı-kırmızılı oyuncular Timur'a, maaş ödemelerinin gecikmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Galatasaraylı oyuncuların maaşlar konusunda yaşadıkları rahatsızlık sebebiyle harekete geçen Erden Timur, kısa süre içerisinde 9 milyon euro buldu. Bu parayla oyuncuların hem geçmiş maaşları hem de nisan ayı maaşları yatırıldı. Bu hareket takım içerisinde olumlu bir hava oluştururken, Adana Demirspor karşısında önemli bir galibiyet alındı.