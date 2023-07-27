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Spor

Galatasaray'da Nelsson'un aklı transferde kaldı

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ElemeTuru ilk maçında Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta yenilen ilk golde yaptığı hatayla dikkat çeken Danimarkalı oyuncu Nelsson, gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.

Umut Yılmaz
10:32 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nelsson'un kötü performansının, aklının transfer olmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Nelsson'un kötü performansının, aklının transfer olmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken Danimarkalı stoper Victor Nelsson, yenilen ilk golde yaptığı hatayla sarı-kırmızlı taraftarlara saç baş yoldurdu.


Aklı transferde

Danimarkalı oyuncu, maçın genelinde de yaptığı hatalarla dikkat çekti. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk'un "Hayatının en kötü maçını oynadı" yorumunu yaptığı Nelsson'un aklının transferde olduğu öğrenildi. Nelsson'un, kendisi için gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği ve gelecek sezon Avrupa'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Özellikle Tottenham'ın yakından ilgilendiği oyuncu için Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Sevilla gibi takımlar da devrede. Geçtiğimiz sezon Sevilla ile anlaşan Nelsson'a Galatasaray'dan vize çıkmamış, oyuncunun kontratında iyileştirme yapılarak takımda tutulmuştu.


Önce Halil sonra Bakambu

Galatasaray'ın Zalgiris eşleşmesi için UEFA'ya verdiği listeden NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross çıkartılmış ve son anda yeni transfer Cedric Bakambu eklenmişti. Florya'da bireysel çalışmalara başlayan Bakambu'nun durumunu soran teknik direktör Okan Buruk'a olumlu haber geldi. Hazır bir görüntü sergileyen Demokratik Kongolu forvet, Zalgiris rövanşında kadroya alınacak. Forvette Halil Dervişoğlu ile maça başlayacak Buruk, ikinci yarıda oyunun gidişatına göre Bakambu'ya şans verecek.



#Galatasaray
#Victor Nelsson
#Transfer Haberleri
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