Galatasaray'da Nelsson'un aklı transferde kaldı

Danimarkalı oyuncu, maçın genelinde de yaptığı hatalarla dikkat çekti. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Okan Buruk'un "Hayatının en kötü maçını oynadı" yorumunu yaptığı Nelsson'un aklının transferde olduğu öğrenildi. Nelsson'un, kendisi için gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği ve gelecek sezon Avrupa'da forma giymeyi planladığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Özellikle Tottenham'ın yakından ilgilendiği oyuncu için Arsenal, Borussia Dortmund, Atalanta ve Sevilla gibi takımlar da devrede. Geçtiğimiz sezon Sevilla ile anlaşan Nelsson'a Galatasaray'dan vize çıkmamış, oyuncunun kontratında iyileştirme yapılarak takımda tutulmuştu.