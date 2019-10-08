Galatasaray’da neşter vurulacak
SÜPER LİG

Galatasaray’da neşter vurulacak

Süper Lig’de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Galatasaray’da devre arasında değişim yaşanacak. Gençlerbirliği maçı sonrasında ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyetin ilk hamlesi, Martin Linnes’i yeniden kazanmak olacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Martin Linnes

Martin Linnes

Galatasaray’da geçtiğimiz sezonun devre arasında başlayan kadro yenileme süreci bu sezonun devre arasında da devam edecek. Geçtiğimiz yıl ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte Ozan Kabak, Serdar Aziz, Maicon Roque, Garry Rodrigues gibi oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, 6 futbolcu ile kadrosunu güçlendirmişti. Teknik heyet, o dönem değişimin sezon sonunda devam edeceğinin sinyalini verirken, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fernando, Mbaye Diagne, Mitroglou, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve İsmail Çipe gibi isimler sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Sezon başlamadan 14 transfer yapan Galatasaray’da teknik heyet gidişattan memnun değil. Özellikle bek ve kanat oyuncularından istediği verimi alamayan teknik heyet, devre arasında bu konuda düğmeye basacak. Ayrıca Younes Belhanda, Sofiane Feghouli gibi isteksiz oynayan oyunculara teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

İLK HAMLE MARTİN LİNNES

Süper Lig’de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Galatasaray’da devre arasında değişim yaşanacak. Gençlerbirliği maçı sonrası ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyetin ilk hamlesi Martin Linnes’i yeniden kazanmak olacak. Sarı-kırmızılılarda sezon başında yabancı kısıtlaması nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Linnes, ocak ayında takıma geri dönecek. Sezon başında lisansı çıkarılmayan Norveçli futbolcu, devre arasında formasına yeniden kavuşacak. Linnes’e ise kadroda yer Mariano’nun ayrılığı ile açılacak. Ülkesine dönmeye yeşil ışık yakan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Brezilya’ya transferine bu kez izin verilecek. Mariano’nun ayrılığı ile kontenjanda açılacak boşluk sonrasında ise kadroya yeniden 28 yaşındaki oyuncu dahil edilecek. Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 105 maçta forma giydi. Norveçli futbolcu, oynadığı maçlarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

  • Gol sayısında dibe vurdu
  • Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Süper Lig’de 7. hafta geride kalırken ligin en az gol atan takımı oldu. Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda 2,21 ve 2018-2019 sezonunda 2,12 maç başı gol ortalaması tutturken, bu sezon henüz 0,6 gol ortalaması ile oynuyor. İlk 7 haftada sadece 6 gol bulabilen sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol takımı konumunda yer alıyor. Düşme potasında yer alan Kasımpaşa ve Kayserispor ise 7 gol buldu.
  • Ryan Babel kayıplarda
  • Ryan Babel
    Ryan Babel
  • Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sezona iyi bir başlangıç yapan Ryan Babel, ligin ilk 3 maçından sonra büyük düşüş yaşıyor. Skora etki etmesi beklenen Hollandalı futbolcu, gol bulamamasının yanında isabetli şut çekmekte de zorluk yaşadı. Babel, yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekerken, maç başına 12.7 top kaybıyla oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da başarılı olamadı. Hollandalı oyuncu, maç başına 0.1 başarılı orta yaptı. Babel’in ortalarının sadece yüzde 14’ü takım arkadaşlarıyla buluşurken, maç başına ise 28.3 başarılı pas yapabildi.

Yılmaz Vural: Bırakırsak bize değil Türk futboluna yazık olur
Yılmaz Vural: Bırakırsak bize değil Türk futboluna yazık olur

Son olarak TFF 1. lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, Süper Lig'deki yarışı değerlendirdi. Anadolu takımlarının düşük bütçelerle iyi işler yapabildiğini gösterdiği ifade eden Vural, Türkiye'nin lokomotifi olarak kabul edilen takımların Türk futboluna katkı sunamadıklarını ifade etti. Vural, kendisine sürekli teklif geldiğini de açıklarken Süper Lig'i özlediğini aktardı.İstanbul takımları beklentilerin altında kaldı, zirve yarışında Anadolu takımlarını da görüyoruz. Anadolu takımlarının senesi olabilir mi?"Üç büyükler dışında bir takımın şampiyonluğu sürpriz olur. Tabii ki onlar bu yarışın içinde hep olacaklar. Anadolu takımlarının hedefi öncelikle ligde kalmak, sonra bulundukları konum itibarıyla Avrupa kupalarını hedefler hale geliyorlar. Anadolu takımlarının dezavantajı kısa vadeli planlar. Sezonu Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamlasalar bile Avrupa'da olumlu sonuçlar gelmiyor. Ülke puanını da etkiliyor. 11. sıranın altında kalırsak Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderemez hale geleceğiz. Fark farklı şampiyonlar çıksın isteriz. Altyapıdan oyuncu çıkaranlar, Türk futboluna katkı sunanlar, doğruyu yapanlar şampiyon olsun isteriz."Anadolu takımlarında oynayan bazı yabancılar, İstanbul takımlarında oynayanlardan daha kaliteli. Demek ki istenince olabiliyor. Anadolu takımlarının kısa vadeli değil uzun vadeli planları olmalı. Avrupa kupalarından da sonuç alabilmeli.Süper Lig'de oynanan oyun hakkında neler söylemek istersiniz? Sizi tatmin ediyor mu?"Süper Lig'de birçok maçı yerinden seyrediyorum. Süper Lig bu olmamalı. Ciddi paralar harcanıyor. Oynanan oyuna baktığımızda tatmin olamıyoruz. İngiltere'den vasat diyebileceğimiz bir maçı seyrettiğimde bile daha fazla keyif alıyorum. Taraftar ve oyunu değerli kılan her şey futbola katkı veriyor. Biz de uzayda yaşamıyoruz onlara imrenmekten sıkıldık, hala imrenmeye devam ediyoruz. Bu konuda gelişmemiz gerekiyor ancak futbolun içinde durumu çözecek insanlar işi muhabbet boyutundan öteye taşıyamıyor."Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yerinden seyrettiniz. Galatasaray'ı nasıl buldunuz? Beklentileri karşılayamayan bir takımdan söz ediyoruz. Hoca da memnun olmadığını söylüyor. Sizin fikriniz ne?"PSG maçını tribünden seyrettim. PSG maçı sonrasında hoca iyi oynadık dedi ama bir sürü pozisyon verdi. Galatasaray çok yavaş oynuyor. Falcao diye sansasyonel bir transfer yaptı. Adamı topla buluşturamıyorlar. Galatasaray, 11 yabancıyla çıkıyor maçlarına ancak baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 1 puan alındı. Bu kural biraz da ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızın elini rahatlatmak içindi. Türkiye'nin oturup bir daha bunları gözden geçirmesi gerekiyor. Birilerinin canı yanmasın diye bazı şeyleri göz ardı etmemek lazım."Şu anda boştasınız ama biliyoruz ki birçok maçı takip ediyorsunuz ve işin içinde kalmak istiyorsunuz. Teklifler geliyor mu, sizi Süper Lig'de görebilecek miyiz?"Allah ömür verdikçe biz bu işin içinde olacağız. Benim mesleğim bu. Teklifler sürekli geliyor. Biraz kurtarıcı rolümüz var. İnsanlar öyle biliyor bizi. Süper Lig'de çalışmayı isterim tabii. Süper Lig'i özledim. Süper Lig'de çalışma fırsatı bulursam takımımın heyecan vereceğini söyleyebilirim. Şu anda Süper Lig'de oynanan oyunu iyi bulmuyorum." Heyecanımızı yitirmediğimiz sürece bu işin içinde olacağız. Bu iş heyecan işidir. Bırakırsak bize değil futbola yazık olur.Schalke 04'te oynayan Suat Serdar, Almanya Milli Takımı'nı seçti. Bundan önce de buna benzer tercihlere şahit olduk. Konuyla ilgili ne söylemek istersiniz?"Bunlar kişisel tercihler. Biz konuşursak duygusal yorumlar yaparız. Bu nasıl Türk deriz, Türk Milli Takımı'nı nasıl seçmezsin deriz. Ama mantıksal boyutuna baktığımızda oyuncunun futbolcu profesyonel kariyeri için böyle bir karar veriyor. Şenol Hoca gidip oyuncuya 'bizi seç' diye yalvaramaz."Galeri: Türk yıldız adayı Almanya Milli Takımı'nı seçti

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