Galatasaray’da neşter vurulacak

Galatasaray’da geçtiğimiz sezonun devre arasında başlayan kadro yenileme süreci bu sezonun devre arasında da devam edecek. Geçtiğimiz yıl ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte Ozan Kabak, Serdar Aziz, Maicon Roque, Garry Rodrigues gibi oyuncularla yollarını ayıran sarı-kırmızılı takım, 6 futbolcu ile kadrosunu güçlendirmişti. Teknik heyet, o dönem değişimin sezon sonunda devam edeceğinin sinyalini verirken, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fernando, Mbaye Diagne, Mitroglou, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok ve İsmail Çipe gibi isimler sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Sezon başlamadan 14 transfer yapan Galatasaray’da teknik heyet gidişattan memnun değil. Özellikle bek ve kanat oyuncularından istediği verimi alamayan teknik heyet, devre arasında bu konuda düğmeye basacak. Ayrıca Younes Belhanda, Sofiane Feghouli gibi isteksiz oynayan oyunculara teklif gelmesi halinde değerlendirilecek.

İLK HAMLE MARTİN LİNNES

Süper Lig’de ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Galatasaray’da devre arasında değişim yaşanacak. Gençlerbirliği maçı sonrası ocak ayında operasyon sinyali veren teknik heyetin ilk hamlesi Martin Linnes’i yeniden kazanmak olacak. Sarı-kırmızılılarda sezon başında yabancı kısıtlaması nedeniyle sözleşmesi askıya alınan Linnes, ocak ayında takıma geri dönecek. Sezon başında lisansı çıkarılmayan Norveçli futbolcu, devre arasında formasına yeniden kavuşacak. Linnes’e ise kadroda yer Mariano’nun ayrılığı ile açılacak. Ülkesine dönmeye yeşil ışık yakan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan oyuncunun Brezilya’ya transferine bu kez izin verilecek. Mariano’nun ayrılığı ile kontenjanda açılacak boşluk sonrasında ise kadroya yeniden 28 yaşındaki oyuncu dahil edilecek. Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 105 maçta forma giydi. Norveçli futbolcu, oynadığı maçlarda 5 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Gol sayısında dibe vurdu

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray, Süper Lig’de 7. hafta geride kalırken ligin en az gol atan takımı oldu. Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonunda 2,21 ve 2018-2019 sezonunda 2,12 maç başı gol ortalaması tutturken, bu sezon henüz 0,6 gol ortalaması ile oynuyor. İlk 7 haftada sadece 6 gol bulabilen sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor, Denizlispor ve Göztepe ile birlikte ligin en az gol takımı konumunda yer alıyor. Düşme potasında yer alan Kasımpaşa ve Kayserispor ise 7 gol buldu.

Ryan Babel kayıplarda



Galatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sezona iyi bir başlangıç yapan Ryan Babel, ligin ilk 3 maçından sonra büyük düşüş yaşıyor. Skora etki etmesi beklenen Hollandalı futbolcu, gol bulamamasının yanında isabetli şut çekmekte de zorluk yaşadı. Babel, yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekerken, maç başına 12.7 top kaybıyla oynadı. 32 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda da başarılı olamadı. Hollandalı oyuncu, maç başına 0.1 başarılı orta yaptı. Babel’in ortalarının sadece yüzde 14’ü takım arkadaşlarıyla buluşurken, maç başına ise 28.3 başarılı pas yapabildi.