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Spor

Okan Buruk'tan rehavet uyarısı

Bir aydan fazla süredir resmi maça çıkmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oyuncularının rehavete kapılmasını istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, hem oluşturdukları galibiyet serisini devam ettirmek hem de Fenerbahçe'yle puan farkını korumak istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
09:36 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Okan Buruk yönetiminde ligde 2.45 puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray Okan Buruk yönetiminde ligde 2.45 puan ortalaması yakaladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'e galibiyetle dönebilmek için ince eleyip, sık dokuyor. Sarı-kırmızılı takımın puan tablosundaki en yakın rakibi Fenerbahçe, lige 2'de 2 yaparak döndü. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 9'a çıkarttığı puan farkı da 6'ya düştü.


Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasından herhangi bir puan kaybının yaşanmasını istemiyor. Okan Buruk'un aynı zamanda ligin kalan kısmında oynatacağı formasyon ve oyuncu seçimleriyle ilgili olarak da sıkı bir çalışma yürütüyor. Antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşan Buruk'un, "Rehavete kapılmadan, kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Sahaya çıkmayı özlediğinizi biliyorum. Taraftarımızın önünde kendinizi gösterin" diye konuştuğu öğrenildi.


Derbiye kadar seri

Deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'da birçok rekoru kırdı. Süper Lig'de üst üste 12, resmi maçlarda ise üst üste 15 galibiyet alan Buruk, seriyi devam ettirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisine kadar çıkacakları tüm maçları kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu hafta sonu evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Aslan, derbiye kadar sırasıyla Konyaspor (D), Kayserispor, Alanyaspor (D) ve Karagümrük'le karşılaşacak.


Galatasaray sakatlığını atlatan Muslera takımla birlikte çalıştı. Mertens ve Midtsjö ise takımdan ayrı çalıştı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Fernando Muslera
#Kasımpaşa
#Süper Lig
1 saat önce
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Okan Buruk'tan rehavet uyarısı
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