Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'e galibiyetle dönebilmek için ince eleyip, sık dokuyor. Sarı-kırmızılı takımın puan tablosundaki en yakın rakibi Fenerbahçe, lige 2'de 2 yaparak döndü. Galatasaray'ın maç fazlasıyla 9'a çıkarttığı puan farkı da 6'ya düştü.





Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşılaşmasından herhangi bir puan kaybının yaşanmasını istemiyor. Okan Buruk'un aynı zamanda ligin kalan kısmında oynatacağı formasyon ve oyuncu seçimleriyle ilgili olarak da sıkı bir çalışma yürütüyor. Antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşan Buruk'un, "Rehavete kapılmadan, kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Sahaya çıkmayı özlediğinizi biliyorum. Taraftarımızın önünde kendinizi gösterin" diye konuştuğu öğrenildi.





Derbiye kadar seri





Deneyimli çalıştırıcı Galatasaray'da birçok rekoru kırdı. Süper Lig'de üst üste 12, resmi maçlarda ise üst üste 15 galibiyet alan Buruk, seriyi devam ettirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisine kadar çıkacakları tüm maçları kazanmanın hesaplarını yapıyor. Bu hafta sonu evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Aslan, derbiye kadar sırasıyla Konyaspor (D), Kayserispor, Alanyaspor (D) ve Karagümrük'le karşılaşacak.



