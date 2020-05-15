Galatasaray'da operasyon başlıyor

Kadrosunda yüksek ücretli ve sayı olarak bir çok yabancı futbolcu olan Galatasaray, önümüzdeki sezondan itibaren yerlileşmeye başlıyor. Bu sezon kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunan sarı-kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren bu sayıyı azaltıp yerli futbolcu sayısını arttıracak. Yaklaşık 60 milyon Euro’ya varan takım maliyetlerini düşürmek isteyen Galatasaray, yerli oyuncularla TL üzerinden yapılacak sözleşmelerle takım giderlerini azaltacak.

YILDIZ TRANSFER RAFA KALKTI

Hemen her transfer dönemi dünyaca ünlü yıldız bir oyuncuyu kadrosuna dahil eden Galatasaray, değişen ekonomik şartlar nedeniyle bunu uzun süreliğine rafa kaldırdı. Gerekli bölgelere takviyeleri bütçesi dahilinde yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor’dan sözleşmeleri sona erecek Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt, Çaykur Rizespor’dan Oğulcan Çağlayan ve Sparta Prag’tan Semih Kaya ile prensipte anlaştı.