SÜPER LİG

Galatasaray'da operasyon başlıyor

Değişen ekonomik şartların ardından yeniden yapılanmaya giden G.Saray, kadrodaki yüksek maliyetli yabancı futbolcularla yollarını ayırıp, yerli ve daha ucuz oyuncularla anlaşacak

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fatih Terim

Fatih Terim

Kadrosunda yüksek ücretli ve sayı olarak bir çok yabancı futbolcu olan Galatasaray, önümüzdeki sezondan itibaren yerlileşmeye başlıyor. Bu sezon kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunan sarı-kırmızılılar, gelecek sezondan itibaren bu sayıyı azaltıp yerli futbolcu sayısını arttıracak. Yaklaşık 60 milyon Euro’ya varan takım maliyetlerini düşürmek isteyen Galatasaray, yerli oyuncularla TL üzerinden yapılacak sözleşmelerle takım giderlerini azaltacak.

YILDIZ TRANSFER RAFA KALKTI

  • Hemen her transfer dönemi dünyaca ünlü yıldız bir oyuncuyu kadrosuna dahil eden Galatasaray, değişen ekonomik şartlar nedeniyle bunu uzun süreliğine rafa kaldırdı. Gerekli bölgelere takviyeleri bütçesi dahilinde yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Sivasspor’dan sözleşmeleri sona erecek Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt, Çaykur Rizespor’dan Oğulcan Çağlayan ve Sparta Prag’tan Semih Kaya ile prensipte anlaştı.

Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi: Antremanlara 6 gün ara verildi
Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi: Antremanlara 6 gün ara verildi

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.Tüm takım kontrolden geçtiSarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.1 personelde koronavirüs tespit edildiTestin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.Antremanlara 6 gün ara verildiSağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.Kasımpaşa'da 2 futbolcunun testi pozitif

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Terim'den salgın için futbol anayasası öneris...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.