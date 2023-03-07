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Spor

Galatasaray'da rekabet dorukta

Sarı-kırmızılı takımda yeni transferlerin form tutmasıyla birlikte ideal 11 konusunda teknik direktör Okan Buruk'un işleri daha da zorlaştı. Tecrübeli çalıştırıcı formayı adaletli dağıtabilmek için ince hesaplar yapmaya başladı.

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
09:17 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı futbolcular sıkı çalışıyor

Sarı-kırmızılı futbolcular sıkı çalışıyor

Ara transfer döneminde yapılan takviyelerle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ideal 11 için karar verme süreci zora girdi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda forma adaletini sağlamak için titiz bir çalışma yürütüyor.


Özellikle Galatasaray'ın sağ kanat oyuncuları son dönemdeki formda performansıyla dikkat çekiyor. Yeni transfer Nicolo Zaniolo, kısa süre içerisinde kendisini gösterdi. Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında toplam 60 dakika sahada kalan Zaniolo, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, sarı-kırmızılı takımda ara transferin en gözde oyuncusu oldu. Geride kalan haftalarda fazla etkili olamayan Yunus Akgün de İstanbul maçında 2 asist yaparken, Milot Rashica da 1 gol atarak göze girdi.


Mertens'le devam

Zaniolo 10 numarada oynayabiliyor olsa da teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens'ten vazgeçmeyecek. Zaniolo'yu sağ kanatta oynatmayı planlayan Buruk, 10 numarada Belçikalı yıldız ile devam edecek. Galatasaray'ın yeni hücum dörtlüsü Kerem-Zaniolo-Mertens-Icardi şeklinde olacak. Zaniolo sağ, Kerem sol kanatta görev yapacak, Mertens forvet arkasında oynayacak ve Icardi ileri uçta olacak.






#Süper Lig
#Galatasaray
#Okan Buruk
15 dakika önce
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Galatasaray'da rekabet dorukta
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