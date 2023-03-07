Galatasaray'da rekabet dorukta

Ara transfer döneminde yapılan takviyelerle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ideal 11 için karar verme süreci zora girdi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda forma adaletini sağlamak için titiz bir çalışma yürütüyor.





Özellikle Galatasaray'ın sağ kanat oyuncuları son dönemdeki formda performansıyla dikkat çekiyor. Yeni transfer Nicolo Zaniolo, kısa süre içerisinde kendisini gösterdi. Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında toplam 60 dakika sahada kalan Zaniolo, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla yıldızlaşırken, sarı-kırmızılı takımda ara transferin en gözde oyuncusu oldu. Geride kalan haftalarda fazla etkili olamayan Yunus Akgün de İstanbul maçında 2 asist yaparken, Milot Rashica da 1 gol atarak göze girdi.





Mertens'le devam





Zaniolo 10 numarada oynayabiliyor olsa da teknik direktör Okan Buruk, Dries Mertens'ten vazgeçmeyecek. Zaniolo'yu sağ kanatta oynatmayı planlayan Buruk, 10 numarada Belçikalı yıldız ile devam edecek. Galatasaray'ın yeni hücum dörtlüsü Kerem-Zaniolo-Mertens-Icardi şeklinde olacak. Zaniolo sağ, Kerem sol kanatta görev yapacak, Mertens forvet arkasında oynayacak ve Icardi ileri uçta olacak.



















