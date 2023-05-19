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Spor

Galatasaray'da rota yine Mert Müldür

Yaz transfer döneminde Sacha Boey'in olası ayrılığı için hazırlıklara başlayan Galatasaray, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü gündemine aldı. Sezon basında 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeyi başaramayan sarı-kırmızılılar, yeniden şansını deneyecek.

Umut Yılmaz
10:15 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Boey'in yerine Mert Müldür düşünülüyor.

Boey'in yerine Mert Müldür düşünülüyor.

Galatasaray'da üst düzey bir sezon geçiren ve Avrupa'dan birçok talibi bulunan Sacha Boey'in ayrılığı için hazırlıklara başlayan yönetim, gündemine yine Mert Müldür'ü aldı.


Boey'i yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmak isteyen yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+3 yabancı kuralının gelecek sezon da devam edeceğini açıklamasının ardından rotayı yerli oyunculara çevirdi. Sarı-kırmızılı takım, sağ bek için yeniden Mert Müldür'ün peşine düştü.


Sezon başında milli futbolcu için Sassuolo'ya teklif yapan ancak olumlu sonuç alamayan Galatasaray, şansını tekrar deneyecek.


Aslan'ın eli güçlü

Bu sezon bileğinden sakatlanan ve sadece bir maçta 7 dakika görev yapan Mert Müldür, Sassuolo ile kontratının son senesine geldi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. Galatasaray, bir yıllık kontratı kalan Mert'i 5 milyon euronun altında bir bedelle transfer etmeye çalışacak.


Teknik direktör Okan Buruk, transferin gerçekleşmesi halinde gelecek sezon Mert'i 'joker' olarak kullanmak istiyor. Tecrübeli futbolcu, ana mevkisi sağ bek olmasına rağmen stoper ve sol bek bölgelerinde de görev yapabiliyor.







#Galatasaray
#Mert Müldür
#Sassuolo
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