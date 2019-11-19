Galatasaray'da sakatlık şoku

Galatasaray’ın sezon başından bu yana bir türlü yakasını bırakmayan sakatlık kabusu devam ediyor. Mevcut sakat oyuncuların takıma geri dönmesi beklenirken, sarı-kırmızılılar üç kötü haber daha aldı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Hollandalı forvet Ryan Babel, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılırken, son olarak ise Christian Luyindama dün ülkesi Demokratik Kongo’nun maçında sakatlandı. Sakat oyuncular hakkında Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak” denildi. Dün akşam sakatlanan Luyindama’nın sakatlığının durumu ise bugün netleşecek.

DURUMLARI İSTANBUL’DA NETLEŞECEK

Falcao ve Andone’nin ardından dün de Muslera ve Babel’in sakatlanmasıyla sarsılan G.Saray’da sakatlık kervanına Christian Luyindama da katılınca moraller iyice bozuldu. 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti deplasmanda Gambiya ile karşılaştı. Maç kadrosunda yer alan Luyindama, 65. dakikada sakatlanınca kenara gelmek zorunda kaldı. Her üç oyuncunun da cuma günü Başakşehir ile oynanacak lig maçında forma giyip giyemeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlar kervanında Radamel Falcao, Florin Andone, Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda da yer alıyor.

KADRO PLANI ALTÜST OLDU

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 3-5-2 dizilişi ile çıkan Galatasaray, kalesinde isabetli şut görmeden maçı 2-0 kazandı. Ligde ilk devrenin kalan maçlarında da bu taktiği kullanmak isteyen, fakat Florin Andone ve Ryan Babel’in sakatlanması sarı-kırmızılıların teknik heyetinin elini kolunu bağladı. Falcao’nun da sakatlığının sürmesi sebebiyle elinde sağlam forvet oyuncusu kalmayan teknik heyet, Başakşehir maçında mecburen en uçta ise Adem Büyük’ü oynatmayı planlıyor.