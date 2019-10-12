Galatasaray'da sert rüzgarlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 114. yılı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen’in mezarlıktaki anmasının ardından gündem ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan divan toplantısındaki olumsuz eleştirilerin sorulması üzerine, “Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen’in mezarı başında ona saygımdan dolayı bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Bunun yeri burası değil. Hafta içi sizlere bütün açıklamaları yapacağım” diye konuştu.

DİVAN BAŞKANINI HEDEF ALDI

Mustafa Cengiz’in “Bazı kürsüler çok hadsiz kullanılıyor” diyerek kastettiği kişinin Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olduğu öğrenildi. Sebebinin ise Eşref Hamamcıoğlu’nun Ekim ayı divan toplantısında Mustafa Cengiz’i sert bir şekilde eleştirmesi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca Ali Sami Yen’i anma töreninde Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun tokalaşmaması dikkat çekti. sarı-kırmızılı kulübün çarşamba günü gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında kulüpte eşine az rastlanır şekilde yönetime göndermede bulunan Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, “İktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. Galatasaray kulübü çaresiz değildir” ifadelerini kullanmıştı.

Onyekuru’da son düzlük Gol yollarında yaşadığı sorunu çözmek için devre arasındaki transfer dönemini bekleyen Galatasaray yönetiminin, eski futbolcusu Onyekuru ile prensipte anlaştığı öğrenildi.Galatasaray, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı devre arasında yapacağı transferle çözmeyi planlıyor. Bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından kadrosunda yine küçük değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Galatasaray, forvet bölgesini güçlendirmek için eski futbolcusu Henry Onyekuru konusunda futbolcu ve kulübü ile kiralama konusunda protokol yaptı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Nijeryalı futbolcuyu, 1 milyon Euro’ya kiralayacağı öğrenildi. Onyekuru, sezon başında 13,5 milyon euro karşılığında Monaco’ya transfer olurken, Fransız ekibinde istediği şansı bulamadı. İlk iki maçında ilk 11’de başlayan Nijeryalı futbolcu, geçen haftaki maçta ise kadroya dahil giremedi. Şu an hali hazırda 15 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılar, sezon başında Martin Linnes’in sözleşmesini askıya almış ve Norveçli futbolcuya lisans çıkartmamıştı. Teknik heyetin kalan haftalardaki performansa göre iki ismi takımdan göndermesi bekleniyor.

Gol yollarında yaşadığı sorunu çözmek için devre arasındaki transfer dönemini bekleyen Galatasaray yönetiminin, eski futbolcusu Onyekuru ile prensipte anlaştığı öğrenildi.Galatasaray, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı devre arasında yapacağı transferle çözmeyi planlıyor. Bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından kadrosunda yine küçük değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Galatasaray, forvet bölgesini güçlendirmek için eski futbolcusu Henry Onyekuru konusunda futbolcu ve kulübü ile kiralama konusunda protokol yaptı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Nijeryalı futbolcuyu, 1 milyon Euro’ya kiralayacağı öğrenildi. Onyekuru, sezon başında 13,5 milyon euro karşılığında Monaco’ya transfer olurken, Fransız ekibinde istediği şansı bulamadı. İlk iki maçında ilk 11’de başlayan Nijeryalı futbolcu, geçen haftaki maçta ise kadroya dahil giremedi. Şu an hali hazırda 15 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılar, sezon başında Martin Linnes’in sözleşmesini askıya almış ve Norveçli futbolcuya lisans çıkartmamıştı. Teknik heyetin kalan haftalardaki performansa göre iki ismi takımdan göndermesi bekleniyor. Rakip İstanbulspor

Galatasaray, milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı boş geçirmiyor. Sarı-kırmızılılar bugün saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray’ın, bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Taylan Antalyalı, Emre Mor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz gibi isimler bu hazırlık karşılaşmasında şans bulacak.