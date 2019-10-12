Galatasaray'da sert rüzgarlar
SÜPER LİG

Galatasaray'da sert rüzgarlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 114. yıl etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen’in mezarına yapılan ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır” diyerek Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamacıoğlu’nu hedef aldı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mustafa Cengiz

Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün 114. yılı etkinlikleri kapsamında sarı-kırmızılıların kurucusu Ali Sami Yen’in mezarlıktaki anmasının ardından gündem ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan divan toplantısındaki olumsuz eleştirilerin sorulması üzerine, “Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen’in mezarı başında ona saygımdan dolayı bu tür polemiklere girmek istemiyorum. Bunun yeri burası değil. Hafta içi sizlere bütün açıklamaları yapacağım” diye konuştu.

DİVAN BAŞKANINI HEDEF ALDI

Mustafa Cengiz’in “Bazı kürsüler çok hadsiz kullanılıyor” diyerek kastettiği kişinin Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olduğu öğrenildi. Sebebinin ise Eşref Hamamcıoğlu’nun Ekim ayı divan toplantısında Mustafa Cengiz’i sert bir şekilde eleştirmesi olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca Ali Sami Yen’i anma töreninde Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun tokalaşmaması dikkat çekti. sarı-kırmızılı kulübün çarşamba günü gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında kulüpte eşine az rastlanır şekilde yönetime göndermede bulunan Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, “İktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. Galatasaray kulübü çaresiz değildir” ifadelerini kullanmıştı.

  • Onyekuru’da son düzlük

    Gol yollarında yaşadığı sorunu çözmek için devre arasındaki transfer dönemini bekleyen Galatasaray yönetiminin, eski futbolcusu Onyekuru ile prensipte anlaştığı öğrenildi.Galatasaray, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı devre arasında yapacağı transferle çözmeyi planlıyor. Bu sezon çıktığı 9 maçta sadece 6 gol atabilen sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk devresinin tamamlanmasının ardından kadrosunda yine küçük değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Galatasaray, forvet bölgesini güçlendirmek için eski futbolcusu Henry Onyekuru konusunda futbolcu ve kulübü ile kiralama konusunda protokol yaptı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadrosuna kiralık olarak kattığı Nijeryalı futbolcuyu, 1 milyon Euro’ya kiralayacağı öğrenildi. Onyekuru, sezon başında 13,5 milyon euro karşılığında Monaco’ya transfer olurken, Fransız ekibinde istediği şansı bulamadı. İlk iki maçında ilk 11’de başlayan Nijeryalı futbolcu, geçen haftaki maçta ise kadroya dahil giremedi. Şu an hali hazırda 15 yabancı futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılar, sezon başında Martin Linnes’in sözleşmesini askıya almış ve Norveçli futbolcuya lisans çıkartmamıştı. Teknik heyetin kalan haftalardaki performansa göre iki ismi takımdan göndermesi bekleniyor.
  • Rakip İstanbulspor
  • Galatasaray, milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı boş geçirmiyor. Sarı-kırmızılılar bugün saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Galatasaray’ın, bu karşılaşmada yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Taylan Antalyalı, Emre Mor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz gibi isimler bu hazırlık karşılaşmasında şans bulacak.

Türkiye-Arnavutluk: 1-0
Türkiye-Arnavutluk: 1-0

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. maçında konuk ettiği Arnavutluk'u Cenk Tosun'un 90. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üstte üçüncü galibiyetini aldı ve yoluna kayıpsız devam etti.Bu sonuçla 7. maçında 6. galibiyetini alan A Milli Takımımız, puanını 18'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Arnavutluk ise 9 puanda kaldı.Karşılaşmadan dakikalar;3. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinden seri çalımlarla sıyrıldıktan sonra plase vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak uzak taraftan auta çıktı.36. dakikada Memushaj'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Djimsiti'nin kafayla vurduğu top kaleci Mert Günok'ta kaldı.44. dakikada Burak Yılmaz'ın uzaktan şutunda kaleci Strakosha meşin yuvarlağın sahibi oldu.45 5. dakikada kaleyi cepheden gören ve yaklaşık 30 metre uzaktan kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı. Baraja çarpan ve soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok uzanarak kornere çeldi.50. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Ozan Tufan meşin yuvarlağa bekletmeden vurdu. Kaleci Strakosha, sağına gelen topu yatarak kurtardı.76. dakikada Arnavutluk net bir pozisyondan faydalanamadı. Roshi'nin soldan ortaladığı top kaleci Mert Günok'u geçti. Altıpas içinde uygun durumdaki Manaj, meşin yuvarlağı ıskalayınca top auta çıktı.87. dakikada konuk takımdan Manaj'ın ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topun sahibi oldu.SON DAKİKA GOLÜ!90. dakikada A Milli Takım öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topta kaleci Strakosha ceza sahası ön çizgisine kadar çıktı. Savunmada Strakosha ile Ismajli'nin anlaşmazlığında Ismajli'nin kafayla vurduğu top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Milli futbolcu, kafayla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.Video: Millilerimiz 90'da geçtiMillilerden golden sonra asker selamıA Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u Cenk Tosun’un golü ile 1-0 mağlup etti. Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınar Harekatı’nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.Merih Demiral'ın Türkiye formasıyla Arnavutluk maçındaki performansı;1 - Merih Demiral&#39;ın Türkiye formasıyla Arnavutluk maçındaki performansı: İkili mücadele: 13/15Hava topu: 9/10 Sahipsiz top kazanma: 9Uzaklaştırma: 5Yürek. pic.twitter.com/0JksRCY8cQ&mdash; OptaCan (@OptaCan) 11 Ekim 2019 Milliler yoluna lider devam ediyorA Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy’de karşılaştığı Arnavutluk’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Milliler böylece geride kalan 7 karşılaşmada 6. galibiyetini etti. Ay-yıldızlılar gruptaki tek yenilgisini İzlanda deplasmanında almıştı. Grubun diğer maçında Fransa, deplasmanda mücadele ettiği İzlanda’yı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından milliler 18 puanla zirvede yer alırken, ikinci Fransa’nın da 18 puanı bulunuyor. İzlanda ise 12 puanla üçüncü sırada kaldı. A Milli Futbol Takımı, grubun 8. maçında 14 Ekim Pazartesi günü Fransa’ya konuk olacak.Şenol Güneş'in hamleleriA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Güneş, ilk yarıda sarı kart gören iki stoperinden biri olan Kaan Ayhan'ı kenara alırken, Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam ikinci oyuncu değişiklik hakkını ise 66. dakikada kullandı. Emre Belözoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.Tribünlerde Yusuf Yazıcı sesleriMilli takımın, Arnavutluk ile oynadığı mücadelede 60 dakika sonrasında gol gelmemesi üzerine tribünleri dolduran taraftarlar, yedek kulübesinde yer alan Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesi için tezahüratta bulundular. Teknik direktör Şenol Güneş, son oyuncu değişiklik hakkında, 80. dakikada Yusuf'a forma şansı verdi. Yusuf oyuna girerken, Ozan Tufan kenara geldi. Dorukhan ve Cengiz tribündeSakatlıkları nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alamayan Cengiz Ünder ve Dorukhan Toköz mücadeleyi tribünden izledi. Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da yer aldı.

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