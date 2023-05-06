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Spor

Galatasaray'da sıra Kerem Aktürkoğlu'nda

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da kendi oyuncularının sözleşmelerini yeniliyor. Sarı-kırmızılı kulüpte şu anda yıllık 8 milyon TL kazanan Kerem Aktürkoğlu'nun maaşı 20 milyon TL'ye çıkartılacak.

Umut Yılmaz
09:01 . 6/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray'da Kerem'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında.

Galatasaray'da Kerem'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında.

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan iç transferle de ilgileniyor. Nelsson, Yunus Akgün ve Barış Alper'in sözleşmelerinde iyileştirme yapan Galatasaray'da sıra Kerem Aktürkoğlüna geldi.


En çok kazanan yerli oyuncu

Yıllık 8 milyon TL net kazancı bulunan Kerem'in maaşı 20 milyon TL'ye çıkartılacak. Yıldız oyuncunun kontratı bonus maddeleriyle de güçlendirilecek. 24 yaşındaki futbolcu, yeni kontratıyla Galatasaray'da en çok kazanan yerli oyuncu olacak. Yaz transfer döneminde de transfer edilecek yerli isimler için Kerem'in ücreti sınır olacak.


Büyük yükseliş

Galatasaray'a TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci sezonunda büyük bir patlama yaşadı. Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir performans sergileyerek 52 maça çıkan Kerem, takımına 13 gol ve 13 asistlik katkı sağladı. Bu sezon da aynı performansı devam ettiren Kerem, 33 maçta 10 gol ve 8 asiste imza attı.


Sarı-kırmızılılarda üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem, saha içinde ve dışında çok çalışıyor. Kerem için yaz transfer döneminde birçok Avrupa ekibinin Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.







#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Süper Lig
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