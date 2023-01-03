Tek alternatif Van Aanholt

Van Aanholt bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 2 asist yaptı.

Galatasaray'da Süper Lig'de Ankaragücü ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlar öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

Sol bekte forma giyen ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Kazımcan Karataş'ın ardından bir isimden daha kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın önceki günkü idmanında sakatlanan Emre Taşdemir'in sağ arka adalesinde hafif zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı. 27 yaşındaki oyuncunun Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un elinde tek alternatif olarak Patrick van Aanholt kaldı. Tecrübeli teknik adam, iki maça da Hollandalı oyuncuyla çıkmak zorunda kalacak.

Icardi takımla çalıştı

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Diğer yandan sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan golcü futbolcu Mauro Icardi, dünkü idmanda takımla birlikte bir süre çalıştı. Arjantinli yıldızın derbiye yetişme ihtimali doğdu.

📸 Bugünkü antrenmanımızdan kareler. #GSvAG pic.twitter.com/YgEC5umCvb — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 2, 2023