Spor Galatasarayda sözleşme operasyonu 2 futbolcuya öncelik verildi
SÜPER LİG

Galatasaray'da sözleşme operasyonu: 2 futbolcuya öncelik verildi

Galatasaray’da 14 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kadrosunda 29 oyuncusu bulunan sarı-kırmızılı takımda, yönetim yeni sözleşmeler için menajerlerle görüşmelerine başladı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray ligde 1. sırada bulunuyor.
Galatasaray ligde 1. sırada bulunuyor.

Devre arasında kadrosuna 5 futbolcu katan Galatasaray gözünü sezon sonunda sözleşmeleri bitecek oyunculara çevirdi. Kadrosunda 29 oyuncusu bulunan sarı-kırmızılı takımda 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim kurulu, teknik heyetle toplantı yaptıktan sonra sözleşmesi bitecek futbolcuların menajerleriyle görüşmeye başladı.

Sarı-kırmızılı takımda Muslera, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer, Linnes, Donk, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşmeleri bitiyor. Galatasaray’da ayrıca Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru, Etebo ve Halil Dervişoğlu’nun ise kiralık sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.

Öncelik Belhanda ve Muslera

Galatasaray yönetimi, önceliği Muslera ve Belhanda’ya verdi. Yönetim, 2011 yılından beri forma giyen Muslera ile ile 2+1 yıllık sözleşme planlıyor. Teknik heyetin de yönetime, Belhanda’nın takımda kalması yönünde rapor verdiği, yeni sözleşme için menajeriyle görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

  • Diğer oyuncuların durumları
  • Donk’un sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması planlanırken, yıllık 1.75 milyon euro kazanan Emre Akbaba ise ücretinde büyük bir indirime giderse yeni sözleşme yapılacak. Arda Turan’ın ise performansa göre sözleşmesi uzayacak. Ömer, Linnes, Şener ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme yapmayacak. Kiralık futbolculardan ise Onyekuru’nun satın alma opsiyonunu kullanılacak.

Diego Forlan'dan transfer itirafı: Türkiye'de oynamak güzel olabilirdi
SPOR
Diego Forlan'dan transfer itirafı: Türkiye'de oynamak güzel olabilirdi

Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlunun gönlünde Süper Lig devi var
SPOR
Şehit Fethi Sekin'in futbolcu oğlunun gönlünde Süper Lig devi var


Abone Ol Google News
İstanbulda kar hareketliliği

İstanbul'da kar hareketliliği

Sokaklardan tek tek toplayıp baraj çevresine topluyorlar.
Hakkınız ödenmez

Hakkınız ödenmez

​Karlı yolları aşarak koronavirüs aşısı yapıyorlar.
Eren Bülbüle selam olsun

​Ağrı Dağı'ndaki 'Eren-3 Operasyonu'ndan nefes kesen kareler.

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü.
Trafik yoğunluğu<br>yüzde 60'ı geçti

Trafik yoğunluğu
yüzde 60'ı geçti

​İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Onun hakkında<br>konuşmaktan yoruldum

Onun hakkında
konuşmaktan yoruldum

​ABD Başkanı Joe Biden sonunda isyan etti.
'Maçın adamı' seçildi

'Maçın adamı' seçildi

​Ozan Kabak, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yardım eden<br>tek ülke Türkiye

Yardım eden
tek ülke Türkiye

​ABD'li New York Times muhabirlerinden Türkiye'ye övgü.
Şanlıurfa'da feci kaza

Şanlıurfa'da feci kaza

​Yolcu otobüsü TIR'a çaptı, ölü ve yaralılar var.
Kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışı etkisini sürdürüyor

İDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Vaka rekoru Karadeniz’de

Vaka rekoru Karadeniz’de

​Bakan Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
İş birliği tescillendi

İş birliği tescillendi

​Bahçeli ABD'nin, PKK ile kurduğu şaibeli iş birliğini kanıtladığını söyledi.

​Şehit fotoğrafları ve otopsi raporları ABD'ye tek tek gösterildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.