Galatasaray'da sözleşme operasyonu: 2 futbolcuya öncelik verildi

Devre arasında kadrosuna 5 futbolcu katan Galatasaray gözünü sezon sonunda sözleşmeleri bitecek oyunculara çevirdi. Kadrosunda 29 oyuncusu bulunan sarı-kırmızılı takımda 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim kurulu, teknik heyetle toplantı yaptıktan sonra sözleşmesi bitecek futbolcuların menajerleriyle görüşmeye başladı.

Sarı-kırmızılı takımda Muslera, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer, Linnes, Donk, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşmeleri bitiyor. Galatasaray’da ayrıca Gedson Fernandes, Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru, Etebo ve Halil Dervişoğlu’nun ise kiralık sözleşmeleri sezon sonunda sona eriyor.

Öncelik Belhanda ve Muslera

Galatasaray yönetimi, önceliği Muslera ve Belhanda’ya verdi. Yönetim, 2011 yılından beri forma giyen Muslera ile ile 2+1 yıllık sözleşme planlıyor. Teknik heyetin de yönetime, Belhanda’nın takımda kalması yönünde rapor verdiği, yeni sözleşme için menajeriyle görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

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Diğer oyuncuların durumları

Donk’un sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması planlanırken, yıllık 1.75 milyon euro kazanan Emre Akbaba ise ücretinde büyük bir indirime giderse yeni sözleşme yapılacak. Arda Turan’ın ise performansa göre sözleşmesi uzayacak. Ömer, Linnes, Şener ve Emre Taşdemir ile yeni sözleşme yapmayacak. Kiralık futbolculardan ise Onyekuru’nun satın alma opsiyonunu kullanılacak.

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