Galatasaray’da veda zamanı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi’yi renklerine bağlarken ayrılıklar da merakla beklenmeye başlandı. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Babel sürprizi yaşanıyor. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan Hollandalı futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. 33 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından Galatasaray’ı takip etmeyi bırakması, ayrılma haberlerini de beraberinde getirdi. Teknik heyetin de ayrılmasına sıcak baktığı Babel’in, Newcastle United ve Ajax ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında. Hollandalı oyuncu, profilinde yer alan ‘Galatasaray’ ibaresini sildiği iddiaları üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu duruma tepki göstererek “Ayrılıyor mu?” sorularını sormaya başladı. Babel’in menajeri Winny Haatrecht ise “Babel’in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz” açıklaması yaptı.

NAGATOMO SERİ A’YA DÖNÜYOR

Galatasaray’da bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer yandan da takımdan gidecek isimler netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımda Yuto Nagatomo, İtalya’daki kulüplerle görüşme halinde. Japon futbolcunun daha önce de forma giydiği Serie A’ya dönmesi bekleniyor. Galatasaray’da takımdan ayrılacak bir başka isimse Mariano. Brezilyalı futbolcunun menajeri ülkesinin takımlarıyla transfer görüşmesi gerçekleştiriyor. Galatasaray’da sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Emre Mor da, kendine kulüp arıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya’daki idmanlarda yer almayan 22 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship’ten birkaç takımla transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Emre Mor’un Celta Vigolu yetkililerle görüşüp Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı feshedeceği ve sezonun ikinci yarısını İngiltere’de geçireceği belirtiliyor.

Andone’dan müjde var

Galatasaray’ın Romanyalı forveti Florin Andone, hakkında çıkan sakatlık dedikoduları sonrası sarı-kırmızılı taraftara seslenerek, “2 haftaya İstanbul’a geliyorum” dedi. Romanya basınında tekrar ameliyat olacağı ve sezonu kapatacağı haberleri sonrası Andone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Haberleri yalanlayan ve tedavi sürecinin iyi gittiğini müjdeleyen Andone, “Her şey iyiye gidiyor. 2 hafta içerisinde İstanbul’da olacağım ve oynamaya hazırım” ifadelerini kullandı. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 9 maça çıkan ve 2 gol kaydeden Andone, 11. hafta deplasmanda oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanmıştı.

Arda Turan boşa çıktı

Süper Lig’de Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan’ın Galatasaray’a transferi gündemde yer alırken deneyimli futbolcudan sürpriz bir karar geldi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Arda Turan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına izin istedi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Arda Turan da bu ayrılıkla ilgili bir veda mesajı yayınlayarak, en sevdiği şey olan futbol oynamaya devam edeceğini ifade etti.