Galatasaray'da yeni planlar devrede

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada Galatasaray önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Salgın sonrası artık eskisi gibi yüksek ücretli oyuncuların transfer edilemeyeceği belli olurken, sarı-kırmızılılar kadrosunu ya Süper Lig’de oynayan ya da ucuz maliyetli oyuncularla takviye etmeyi düşünüyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Yuto Nagatomo ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray’ın sağ ve sol bek için arayışları sürüyor. Marcelo Saracchi’nin performansından memnun olan teknik heyetin Uruguaylı oyuncunun yanına alternatif yerli bir sol bek daha istediği belirtildi. Martin Linnes ve Şener Özbayraklı’dan istediği verimi alamayan Galatasaray’ın sağ bek için ise iki alternatifi var. Yunanistan ekibi Olimpiakos ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Omar Elabdellaoui ve Antalyaspor’un milli futbolcusu Nazım Sangare, sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor.

Mustafa Cengiz ameliyat olacak

Galatasaray Kulübü, hastanede tedavi gören Başkan Mustafa Cengiz’in genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir dizi operasyon geçireceğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci devam etmektedir” denildi. Başkan Cengiz geçen hafta halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.