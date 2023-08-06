|
Spor

Galatasaray'da yıldızlar için seferberlik

Futbol anlamında sezona iyi başlangıç yapamayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ideal 11'ini bulmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın ilk 11'de forma giyecek hale gelmesi için seferberlik ilan edildi ve özel program hazırlandı.

Umut Yılmaz
10:29 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Wilfried Zaha ve Mauro Icardi sıkı bir şekilde çalışıyor.

Wilfried Zaha ve Mauro Icardi sıkı bir şekilde çalışıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir an önce oyun planını oturtmak istiyor.


Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile salı akşamı 3. eleme turunda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, üst tura yükselmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için son engel olan play-off mücadelesi yapacak.


Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu periyoda vakit kaybetmeden yeni transferleri hazır hale getirerek ideal 11'ini belirlemek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın ilk 11'de forma giyecek hale gelmesi için seferberlik ilan edildi. İki oyuncu için de özel programlar hazırlandı.


Avusturya kampına katılmayı başaran Angelino ve Halil Dervişoğlu ise daha avantajlı konumda yer alıyor




9 futbolcu belli

Okan Buruk'un birlikte sahaya sürmek istediği isimler belli oldu. Kalede Muslera'dan vazgeçmeyecek olan tecrübeli çalıştırıcı, defans hattını Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Angelino dörtlüsünden kuracak. Sağ kanatta Zaha'yı Zaniolo'dan bir adım önde gören Buruk, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı ileri uçta ise Icardi'yi oynatmayı planlıyor. 6 numarada Torreira'dan vazgeçmeyecek olan Buruk; 8 numara için Oliveira-Kerem Demirbay, 10 numara için Zaniolo-Mertens arasında tercihler yapmak zorunda kalacak.









#Galatasaray
#Okan Buruk
#Mauro Icardi
#Wilfried Zaha
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soruları ve cevapları tüm testler PDF dosyası indir!