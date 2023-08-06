Galatasaray'da yıldızlar için seferberlik

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bir an önce oyun planını oturtmak istiyor.





Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile salı akşamı 3. eleme turunda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, üst tura yükselmesi halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için son engel olan play-off mücadelesi yapacak.





Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu periyoda vakit kaybetmeden yeni transferleri hazır hale getirerek ideal 11'ini belirlemek istiyor. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'nın ilk 11'de forma giyecek hale gelmesi için seferberlik ilan edildi. İki oyuncu için de özel programlar hazırlandı.





Avusturya kampına katılmayı başaran Angelino ve Halil Dervişoğlu ise daha avantajlı konumda yer alıyor













9 futbolcu belli





Okan Buruk'un birlikte sahaya sürmek istediği isimler belli oldu. Kalede Muslera'dan vazgeçmeyecek olan tecrübeli çalıştırıcı, defans hattını Boey, Nelsson, Abdülkerim ve Angelino dörtlüsünden kuracak. Sağ kanatta Zaha'yı Zaniolo'dan bir adım önde gören Buruk, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi düşünüyor. Tecrübeli çalıştırıcı ileri uçta ise Icardi'yi oynatmayı planlıyor. 6 numarada Torreira'dan vazgeçmeyecek olan Buruk; 8 numara için Oliveira-Kerem Demirbay, 10 numara için Zaniolo-Mertens arasında tercihler yapmak zorunda kalacak.































