Galatasaray'dan Gençlerbirliği'ne gol yağmuru

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Diagne, 30, 44 ve 45. dakikalarda Belhanda, 64. dakikada Oğulcan ile 67. dakikada penaltıdan Babel attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 33'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Galatasaray-Gençlerbirliği maçına kaleci Übeyd Adıyaman damga vurdu Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 4-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Ankara ekibinin kalecisi Übeyd Adıyaman maça damga vuran isim oldu. İlk yarıda 4 gol yiyen 23 yaşındaki kalecinin performansı sosyal medyada gündem oldu.Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, son lig mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği kaleci Kristoffer Nordfeldt'ın sakatlığı nedeniyle mücadeleye Übeyd Adıyaman ile başladı. Fakat 23 yaşındaki kaleci mücadelede bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü yiyen kaleci oldu.Süper Lig'in en erken golüMücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçerken, en erken golü yiyen kaleci de Übeyd Adıyaman oldu.Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.Übeyd Adıyaman'ın Süper Lig'deki ilk maçıGençlerbirliği'nin genç kalecisi Übeyd Adıyaman, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi. Başkent temsilcisinin altyapısında yetişen ve A takımla sadece 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 23 yaşındaki kaleci, ilk Süper Lig müsabakasına Galatasaray'a karşı çıktı.

Diagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu. Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.

Galatasaray'da Ozornwafor sürprizi Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırladı. Yılbaşı akşamı evinde havai fişek patlaması sonucunda yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin lisansının askıya alındığı iddia edildi. Ozornwafor sürpriziLisansı çıkarılan Nijeryalı genç stoper Valentine Ozornwafor kariyerinde ilk kez sarı-kırmızılı ekibin bir resmi maçında kadroya alındı.Galatasaray'a geçen sezon başında transfer edilen ve resmi maça çıkamadan İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Almeria'ya kiralanan 21 yaşıdaki stoper, bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma döndü. Sezonun ilk yarısı için lisansı çıkarılmayan Ozornwafor'a transfer döneminin gelmesiyle lisans çıkarıldı. Genç oyuncu, kariyerinde ilk kez Galatasaray'ın resmi bir maçında kadroya dahil edildi.Fatih Terim'den Ozornwafor açıklamasıMücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, " Ozornwafor'a gelince. Kural gereği, özellikle son kurallarda ne zaman, hangi maça çıkarsanız istediğiniz 14 kuralını işlettikten sonra istediğinizi yazabilirsiniz. Transfer ayındayız, listeyi vermedik, yazmakta sakınca yok" ifadelerini kullandı.