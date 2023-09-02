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Spor

Galatasaray'dan Hojbjerg'e yakın markaj

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham'ın Danimarkalı orta sahası için temaslarını sıklaştırdı.

Umut Yılmaz
09:15 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hojbjerg, Premier Lig'de çıktığı 220 maçta 12 gol atıp 16 asist kaydetti.

Hojbjerg, Premier Lig'de çıktığı 220 maçta 12 gol atıp 16 asist kaydetti.

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan ve A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la eşleşen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım Tottenham'ın yıldız oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg için bastırıyor.


Aslan, Danimarkalı yıldız orta saha oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibi ise 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Tottenham'la pazarlıklar devam ediyor.


Piyasa değeri 45 milyon euro

Hojbjerg'in güncel piyasa değeri 45 milyon euro. Kopenhag altyapısından yetişen tecrübeli oyuncu 2012-2013 sezonunda Bayern Münih'e transfer oldu. Augsburg, Schalke gibi takımlarda kiralık forma giyen Hojbjerg, ilk büyük transferini 2016-2017'de 15 milyon euro karşılığında Southampton'a giderek yaptı. 2020-21 sezonunda 16.6 milyon euroluk bonservisle Tottenham'ın yolunu tutan 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon toplam 3 maça çıktı ve 134 dakika sahada kaldı.





#Galatasaray
#Tottenham
#Pierre-Emile Hojbjerg
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