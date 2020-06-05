SÜPER LİG

Galatasaray'dan yıldız atağı: Mario Mandzukic'in ilk tercihi Galatasaray olacak

Önümüzdeki sezon kadroda revizyona gitmek isteyen Galatasaray, yerli ve yabancı yıldızların peşinde. İngiltere ve İtalya basını Mario Mandzukic ve Lyle Taylor’ı yazarken, Hakan Çalhanoğlu ve Oğulcan Çağlayan da listenin üst sıralarında yer alıyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mario Mandzukic

Mario Mandzukic

Gelecek sezon için kadroda revizyona gitmek isteyen Galatasaray’ın gündemine iki yeni forvet geldi. İtalyan Tuttosport Gazetesi, Avrupa’ya dönmek isteyen Mario Mandzukic’in ilk tercihinin sarı-kırmızılı takım olacağını duyurdu. Haberde devre arasında Juventus’tan Katar ekibi Al Duhail’e transfer olan Hırvat oyuncunun, mutsuz olduğu ifade edildi. İngiltere’de yayın yapan Daily Mail’in haberine göre ise Galatasaray, Championship ekiplerinden Charlton Athletic’te forma giyen Lyle Taylor için devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sakatlık riski almak istemeyen 30 yaşındaki Taylor, transfer seçeneklerini değerlendiriyor.

ÇALHANOĞLU İMZA ATACAK

Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Todofichajes.com adlı internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu-Galatasaray ilişkisini okuyucularına aktardı. Haberde Galatasaray’ın bu yaz yıldız oyuncuya imza attıracağı belirtilirken Milan’ın da milli futbolcuyla ilgili şüphelerinin olduğu dile getirildi. Galatasaray’ın geçen ocak ayında Hakan’a teklif yaptığını, milli futbolcunun bu teklifi reddettiğini ancak ağustos ayında Türkiye’ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise Oğulcan Çağlayan’la ilgili “Oğulcan, Galatasaray ağırlıklı görüşmeler yapıyor. Büyük oranda da anlaşacak” dedi.

Marcao’dan kötü haber

  • Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Marcao’dan gelen kötü haberle sarsıldı. Önceki akşam anternman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında acı içerisinde sakatlanan Brezilyalı oyuncunun dün çekiylen MR’ı sonucu sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Süper Lig'e saat ayarı
Süper Lig'e saat ayarı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatlerinde değişikliğe gidildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde yeni program şöyle;27. hafta12 Haziran Cuma21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)13 Haziran Cumartesi18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)14 Haziran Pazar18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)15 Haziran Pazartesi:21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)28. hafta19 Haziran Cuma21.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)20 Haziran Cumartesi18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)21.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)21 Haziran Pazar18.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Gaziantep Futbol Kulübü (Türk Telekom)22 Haziran Pazartesi21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)29. hafta26 Haziran Cuma21.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)27 Haziran Cumartesi18.30 Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ülker)21.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)21.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)28 Haziran Pazar18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)18.30 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)21.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)29 Haziran Pazartesi21.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)30. hafta3 Temmuz Cuma21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü (Denizli Atatürk)4 Temmuz Cumartesi18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)21.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)5 Temmuz Pazar18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)21.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)6 Temmuz Pazartesi21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)31. hafta7 Temmuz Salı18.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)21.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)8 Temmuz Çarşamba18.30 Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)18.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)21.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)21.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)9 Temmuz Perşembe18.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)21.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)29, 30 ve 31. hafta programı 👇 pic.twitter.com/DVfB6oGQZz&mdash; TFF (@TFF_Org) June 4, 2020

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