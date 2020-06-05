Galatasaray'dan yıldız atağı: Mario Mandzukic'in ilk tercihi Galatasaray olacak

Gelecek sezon için kadroda revizyona gitmek isteyen Galatasaray’ın gündemine iki yeni forvet geldi. İtalyan Tuttosport Gazetesi, Avrupa’ya dönmek isteyen Mario Mandzukic’in ilk tercihinin sarı-kırmızılı takım olacağını duyurdu. Haberde devre arasında Juventus’tan Katar ekibi Al Duhail’e transfer olan Hırvat oyuncunun, mutsuz olduğu ifade edildi. İngiltere’de yayın yapan Daily Mail’in haberine göre ise Galatasaray, Championship ekiplerinden Charlton Athletic’te forma giyen Lyle Taylor için devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sakatlık riski almak istemeyen 30 yaşındaki Taylor, transfer seçeneklerini değerlendiriyor.

ÇALHANOĞLU İMZA ATACAK

Galatasaraylı olduğunu birçok kez dile getiren Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı. Todofichajes.com adlı internet sitesi, Hakan Çalhanoğlu-Galatasaray ilişkisini okuyucularına aktardı. Haberde Galatasaray’ın bu yaz yıldız oyuncuya imza attıracağı belirtilirken Milan’ın da milli futbolcuyla ilgili şüphelerinin olduğu dile getirildi. Galatasaray’ın geçen ocak ayında Hakan’a teklif yaptığını, milli futbolcunun bu teklifi reddettiğini ancak ağustos ayında Türkiye’ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise Oğulcan Çağlayan’la ilgili “Oğulcan, Galatasaray ağırlıklı görüşmeler yapıyor. Büyük oranda da anlaşacak” dedi.

Marcao’dan kötü haber

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Marcao’dan gelen kötü haberle sarsıldı. Önceki akşam anternman sırasında girdiği ikili mücadele sonrasında acı içerisinde sakatlanan Brezilyalı oyuncunun dün çekiylen MR’ı sonucu sol iç yan bağlarında esneme oluştuğu ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.