Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Galatasaray’da Muslera, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Arda Turan, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşme süreleri sezon sonunda bitiyor. Saracchi ve Etebo da kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından sezon sonunda takımlarına geri dönecekler. Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşemeyen Galatasaray, yaz transfer döneminde sadece 7 oyuncu transfer edebildi. Teknik heyetin transfer istediği birçok bölgeyi güçlendirmeyen sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi bitecek oyuncuların yerini nasıl doldurulacağının hesaplarını da yapıyor.

OZORNWAFOR’UN LİSANSI ÇIKARILMADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımlarken, 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray’da sakatlığı bulunan Muslera’ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’u ise sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil etmedi.