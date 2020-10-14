SÜPER LİG

Galatasaray'ı bekleyen tehlike

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmekte sıkıntı çeken Galatasaray’ı sezon sonunda büyük bir tehlike bekliyor. Kadrosunda 28 futbolcu bulunduran sarı-kırmızılı takımda ikisi kiralık olmak üzere 11 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Ozornwafor

Ozornwafor

Galatasaray’da Muslera, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Linnes, Donk, Arda Turan, Emre Taşdemir ve Şener’in sözleşme süreleri sezon sonunda bitiyor. Saracchi ve Etebo da kiralık sözleşmelerinin sona ermesinin ardından sezon sonunda takımlarına geri dönecekler. Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle transfer bilançosunda eksiye düşemeyen Galatasaray, yaz transfer döneminde sadece 7 oyuncu transfer edebildi. Teknik heyetin transfer istediği birçok bölgeyi güçlendirmeyen sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi bitecek oyuncuların yerini nasıl doldurulacağının hesaplarını da yapıyor.

OZORNWAFOR’UN LİSANSI ÇIKARILMADI

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin A takım listesini yayımlarken, 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray’da sakatlığı bulunan Muslera’ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor’u ise sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil etmedi.

Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı: Annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı
Abdurrahim Albayrak'ın ailesi kabusu yaşadı: Annesinin yaşadığı binaya tanker çarptı

Olay, geçen Cumartesi günü akşam saat 21.00 sıralarında Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Çiftçi yönetimindeki 73 HA 817 plakalı sıcak asfalt taşıyan tanker, sürücüsünün manevra alanın dar olması nedeniyle dönemeyince, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın annesi ve ablasının yaşadığı binaya çarptı.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın bir bölümünde maddi hasar oluştu. Olay anında büyük bir korku ve panik yaşayan Albayrak ailesi kendilerini dışarıya attı ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa şerit çekerek araç geçişine kapattı. "BİNANIN YARISININ YIKILDIĞINI SANDIK"Olay anını anlatan Abdurrahim Albayrak'ın yeğeni Furkan Albayrak, "Evde akşam yemeğimiz yiyorduk. Bir anda yüksek bir ses geldi. Biz ilk başta binanın arka tarafında bir şey olduğunu düşündük. Depremden daha çok binanın yarısının yıkılıyor olduğunu sandık. Çünkü kamyonun sürükleyerek kırmaya davam edince bizde bir şey olduğunu sandık. Sarsıntı hissetmedik ama binanın yıkılış sesi çok geldi. Biz onu hissettik daha çok. O an bir korku anı oldu. Çünkü yüklü bir yıkıntı sesi geldi. Biz evin arka kısmında bir şey oluyor sandık. Ondan dolayı korktuk. Kamyonun buradan geçebileceğini sanmışlar her halde" dedi. "DAR OLDUĞU İÇİN DÖNEMEDİM"Tanker sürücüsü İbrahim Çiftçi ise, "Biz konum üzerine gelirken, konum bizi sokağa yönlendirdi. Sapınca kurtaramadık. Direksiyon hakimiyetini kaybetmedim. Sadece dar olduğu için dönemedim ve binaya çarptım" diye konuştu. Albayrak ailesi tanker sürücüsü İbrahim Çiftçi'den şikayetçi oldu. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Tanker ise, yediemin otoparkına götürüldü.Abdurrahim Albayrak'tan Ali Palabıyık açıklamasıAbdurrahim Albayrak: Mesut Yılmaz yoğun bakımda değilAbdurrahim Albayrak'tan 'Belhanda' sorusuna dikkati çeken cevap

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