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Spor

Galatasaray'ı Icardi taşıyor

Bu sezon hiçbir önemli maçta Galatasaray'ı yalnız bırakmayan Mauro Icardi, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken takımını taşımaya devam ediyor. Son olarak İstanbulspor deplasmanında 2 golle takımına galibiyeti getiren Arjantinli yıldız, son 6 maçta 8 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.

Umut Yılmaz
11:02 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Icardi ile şampiyonluğa koşuyor.

Galatasaray Icardi ile şampiyonluğa koşuyor.

Galatasaray'da sezonun en flaş transferlerinden birisi olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımı adım adım şampiyonluğa taşıyor. Son olarak İstanbulspor deplasmanında sahneye çıkan Arjantinli yıldız, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.


Icardi özellikle son haftalarda gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takıma büyük katkı sağladı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, son 6 maçın 5'inde fileleri sarsarken, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.


Bu sezon Süper Lig'de toplam 21 maça çıkan Icardi, toplam 17 gol ve 7 asistlik katkı verdi. 1621 dakika sahada kalan Arjantinli yıldız, ortalama 67 dakikada bir skor katkısı verdi.


10 takıma gol attı

Süper Lig'de rakiplerin korkulu rüyası haline gelen Icardi, bu sezon ligde 10 farklı takıma gol attı. Tecrübeli yıldız İstanbulspor, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Ümraniyespor, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında Galatasaray'a skor katkısı verdi.


Yıldız futbolcu, bazı takımlara hem iç hem de dış sahada gol attı. Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir, İcardi'den hem içeride hem dışarıda gol yedi.





#Galatasaray
#Süper Lig
#Mauro Icardi
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