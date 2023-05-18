Galatasaray'ı Icardi taşıyor

Galatasaray'da sezonun en flaş transferlerinden birisi olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımı adım adım şampiyonluğa taşıyor. Son olarak İstanbulspor deplasmanında sahneye çıkan Arjantinli yıldız, attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.

Bu sezon Süper Lig'de toplam 21 maça çıkan Icardi, toplam 17 gol ve 7 asistlik katkı verdi. 1621 dakika sahada kalan Arjantinli yıldız, ortalama 67 dakikada bir skor katkısı verdi.

Yıldız futbolcu, bazı takımlara hem iç hem de dış sahada gol attı. Alanyaspor, Beşiktaş ve Başakşehir, İcardi'den hem içeride hem dışarıda gol yedi.