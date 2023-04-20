Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'ı yıldızları taşıyor. Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Icardi, son 3 maçta 4 gol, 1 asist; Kerem, 1 gol, 4 asist; Rashica 2 gol, Mertens ise 1 gol, 1 asistle sonucu getiren isimler oldu.





Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.





Büyük maçların golcüsü Icardi





Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, büyük takımları boş geçmiyor. Tecrübeli oyuncu, lider Galatasaray'ın takipçisi 10 takımın 7'sine gol attı. Arjantinli, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor. Kayserispor, Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında fileleri havalandırdı.





Fenerbahçe maçını 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Icardi, Beşiktaş ağlarını 2 kez sarstı. Başakşehir maçında 1 gol ve 2 asist, Trabzonspor maçında 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Icardi, Kayserispor maçında 3 gol ve 1 asistle zirve yaptı.





Alanyaspor'a karşı 2 maçta 2 gol ve 1 asiste imza atan Arjantinli yıldız, Antalyaspor'a 1 gol attı.









Herkes hedefe kitlendi





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde şampiyonluk rüzgarları esmeye başladı. Oyuncu grubuyla ilgili olarak, "Birbirlerine olan sevgileri, saygıları ve takıma O bağlılıkları çok değerli" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, rehavet yaşanmaması için ekstra çaba sarf ediyor.





Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına sürekli olarak ligin henüz bitmediğini hatırlatırken, galibiyetlerine devam etmeleri gerektiğinin altını çiziyor.





İstanbul sefası





Sarı-kırmızılılar, ligin kalan kısmında 7 maça çıkacak. Aslan yaklaşık 5 hafta boyunca İstanbul'dan dışarı çıkmayacak. Aslan, bu maçların 3'ünü evinde 2'sini deplasmanda oynayacak. Galatasaray bu maçlarda sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ve son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.





Galatasaray, sahada oynayacağı kalan 2 maçında ise deplasmanda başkent ekibi Ankaragücü ve sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacak.







