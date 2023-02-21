Galatasaray'ın büyük yükselişi: 100 günde devri alem

Süper Lig'de sezona yavaş bir giriş yapmasına rağmen sonradan açılan Galatasaray, kısa süre içerisinde muazzam bir çıkış yakaladı.





Sarı-kırmızılı takım, 100 günlük periyotta 15 resmi maça çıkarken, 15'ini de kazanmayı başardı. Bu süreçte rakip fileleri 40 kez sarsan Aslan, ağlarında ise sadece 10 gol gördü. En son 23 Ekim 2022'de oynanan Alanyaspor maçında 2-2 berabere kalan Aslan, sonrasında çıktığı hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tümünü kazandı.





Alanyaspor maçı sonrasında zirvenin 5 puan gerisinde 8. sıraya gerileyen Galatasaray, bu 100 gün içerisinde yakaladığı seriyle en yakın rakibine 9 puan fark atarak hem liderliğe yükseldi hem de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıktı.





Cimbom ayrıca bu dönemde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerini de kazanmayı başardı.





Yıldızların katkısı büyük





Galatasaray'ın bu muazzam çıkışında yıldız oyuncularının katkısı büyük oldu. Teknik direktör Okan Buruk, kadrosunda yer alan hemen hemen her futbolcudan farklı dönemlerde yararlandı. Forma adaletini sağlayan Buruk, 26 kişilik takım kadrosunun 21'inden resmi maçlarda gol katkısı aldı. Muslera, bu dönemde 6 maçta kalesini gole kapattı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi ise Alanyaspor maçından itibaren çıktığı 10 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı verdi. Ayrıca Galatasaray'ın galibiyet serisi sırasında kendisini bulan Mertens de bu dönemde 5 gol ve 2 asiste imza attı.















