SÜPER LİG

Galatasaray'ın gözü 4 maçta

Sarı-kırmızılı takım önünde bulunan 4 maçı kazanması halinde zirveye oturacak ve kalan 4 haftaya lider olarak girecek. G.Saray, bu 4 maçtan ikisini üstündeki rakipleriyle yapacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fernando Muslera

Fernando Muslera

Galatasaray, Süper Lig’in yeniden başlamasının planlanmasının ardından şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı kulüp, üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyor. Ekonomik olarak rahatlamak için şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerine ihtiyaç duyan Galatasaray, gözünü ligde oynayacağı 4 maça dikti. Ligde 50 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor’un 3 puan gerisinde bulunuyor. İkinci devrede maç kaybetmeyen Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte yeşil sahalara dönecek. Ardından Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar için asıl önemli maçlar sonrasında başlayacak. Önce zirve yarışı verdiği Başakşehir’i konuk edecek olan Galatasaray, ardından evinde lider Trabzonspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım önünde bulunan 4 maçı kazanması halinde zirveye oturacak ve kalan 4 haftaya lider konumunda girecek.

Başkan Cengiz ameliyat oldu

  • Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün (dün) geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ahmet Ağaoğlu: Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Ahmet Ağaoğlu: Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan yazısında, herkesin içinden geçtiği bu türbülanslı zamanları bir an önce atlatıp sağlıkla sevdiklerine kavuşacakları, özgürce sokaklarda dolaşacakları günleri beklediklerini belirtti.Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm sağlık otoritelerinin güçlü ve yapıcı telkinleriyle evde kalmaya, evde olmadıkları zaruri durumlarda ise fiziksel mesafeyi korumaya dikkat edilmesi halinde bu süreci mümkün olduğunca iyi atlatacaklarını düşündüğünü kaydeden Ağaoğlu, yine de toplumsal olarak zor ve geleceğe dönük birtakım endişeleri paylaştıkları bir süreçten geçtiklerini aktardı.TFF Başkanı Nihat Özdemir ligin kaderini açıkladıAğaoğlu, bu sürecin ne zaman sona ereceği yahut sürecin sonunda nasıl bir tabloyla karşılaşılacağını öngörebilmenin mümkün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Şu günlerde pek çok kişi ve kurum gibi Trabzonspor Kulübü olarak bizler de temkinli bir bekleyiş içindeyiz. Yine de şu an için ertelediğimiz bir plan yahut askıya aldığımız bir proje yok. Mevcut şartlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Trabzonspor, bir süredir zaten kendi ekonomik krizinin üstesinden gelmeye çalışıyordu. İki yıldır attığımız tüm adımların hareket alanını kısıtlı bütçemiz belirliyordu. Bu anlamda öz kaynaklar en doğru seçenekti. Biz kendi kendine yeterli bir ekonomik ve sportif düzen yaratabilmek için zaten altyapımıza yönelmiştik. Bakın, şimdi herkes içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar ve dış mecburiyetlerden ötürü kendine kendine yetebilmenin yollarını arıyor. Bu açıdan bakıldığında en şanslı kulübün Trabzonspor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdimGeçen ay bir yandan koronavirüs ile mücadelelerini sürdürürken diğer yandan ise tüm duası ve bereketi ile ramazan ayını karşıladıklarını anımsatan Ağaoğlu, "Mayıs ayı sonunda Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Dilerim ki pandemiye karşı savaşımızı kazandığımız gün bayram sevincimiz katlanacak. En kısa sürede çifte bayram yaşamak dileğiyle. Herkese sağlıklı, huzurlu bir mayıs ayı diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.Galeri: Süper Lig'de hangi takımlar oynamak istemiyor?

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