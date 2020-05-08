Galatasaray'ın gözü 4 maçta

Galatasaray, Süper Lig’in yeniden başlamasının planlanmasının ardından şampiyonluk hesaplarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı kulüp, üst üste 3. kez şampiyon olmak istiyor. Ekonomik olarak rahatlamak için şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Ligi gelirlerine ihtiyaç duyan Galatasaray, gözünü ligde oynayacağı 4 maça dikti. Ligde 50 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor’un 3 puan gerisinde bulunuyor. İkinci devrede maç kaybetmeyen Galatasaray, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte yeşil sahalara dönecek. Ardından Gaziantep FK ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar için asıl önemli maçlar sonrasında başlayacak. Önce zirve yarışı verdiği Başakşehir’i konuk edecek olan Galatasaray, ardından evinde lider Trabzonspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım önünde bulunan 4 maçı kazanması halinde zirveye oturacak ve kalan 4 haftaya lider konumunda girecek.

Başkan Cengiz ameliyat oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün (dün) geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.