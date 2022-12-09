Galatasaray'da kaleci alarmı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunda yaşanan yerli kaleci eksikliği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Muslera'nın yerine kalede hazırlık maçlarında Okan Kocuk'u oynatan sarı-kırmızılılar, beklenen verimi alamadı.

Galatasaray, devre arasında kale bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Barcelona'dan Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, tekrar İspanyol kaleciyi kadroya katmak istiyor.

Bu sezon Barcelona ile sadece bir maçta görev yapabilen Pena, Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen'e karşı forma giydi ve 2 gol yedi.

Yerli kaleci bulamıyor

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Sarı-kırmızılı kulüp, en büyük problemi kale bölgesini yerli bir isimle dolduramadığı için yaşıyor.

Özellikle yabancı sınırlamasının yaşandığı sezonlarda Galatasaray, ilk yabancı hakkını kalede kullanmak zorunda kalıyor.

SPOR Galatasaray'da rota transfer



