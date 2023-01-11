Spor Galatasarayın sol bek ve stoper adayları belli oldu
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Galatasaray'ın sol bek ve stoper adayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, sol bek ve stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın sol bk ve stoper adayları belli oldu.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Galatasarayın sol bek ve stoper adayları belli oldu
Güray Vural

Van Aanholt, Seferovic ve Mata ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da ara transferde öncelik iki bölgeye verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı.

Stoper için aday Koray Günter

Takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Galatasaray, yabancı kuralını dikkate alarak önceliğini yerli isimlere verirken, İtalya'da kariyerini sürdüren eski futbolcuları Koray Günter'i gündemine aldı.

  • Diğer yandan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Galatasaray'ın Wright ve Güray'a ilgisini doğrularken, kesin kararlarını henüz vermediklerini söyledi.

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