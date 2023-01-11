Galatasaray'ın sol bek ve stoper adayları belli oldu

Van Aanholt, Seferovic ve Mata ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da ara transferde öncelik iki bölgeye verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan Güray Vural için girişimlere başladı.
Stoper için aday Koray Günter
Takviye düşünülen ikinci mevki ise stoper. Galatasaray, yabancı kuralını dikkate alarak önceliğini yerli isimlere verirken, İtalya'da kariyerini sürdüren eski futbolcuları Koray Günter'i gündemine aldı.
- Diğer yandan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Galatasaray'ın Wright ve Güray'a ilgisini doğrularken, kesin kararlarını henüz vermediklerini söyledi.