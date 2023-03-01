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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'ya 35 milyon euro

Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon Euro karşılığında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, henüz resmi maca çıkmazken, talipleri her gecen gün artıyor. İtalyan basını, Milan ve İnter'in ardından Juventus'un da genç futbolcu için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı

Umut Yılmaz
Umut Yılmaz
09:22 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gomis ve Zaniolo'nun gol sevinci

Gomis ve Zaniolo'nun gol sevinci

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri her geçen gün artıyor. Sarı-kırmızılı takımla henüz resmi bir karşılaşmaya çıkmayan İtalyan yıldızın taliplerinin sayısı şimdiden 3'e çıktı. İtalyan ekiplerinden İnter ve Milan'ın ardından Juventus'un da Zaniolo için devreye girdiği öğrenildi.


La Gazetta dello Sport'un haberine göre kadrosunu gençleştirmek ve İtalyan oyunculara öncelik vermek isteyen Juventus, Zaniolo'nun performansını yakından takip edecek. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor. Bu maddeyi kullanmayı düşünen Juventus, Zaniolo'nun menajeriyle görüşmeleriyle sürdürüyor.


10 dakika yetti

Nicolo Zaniolo, Galatasaray ile henüz resmi maçlarda görev yapmadı. Alanyaspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasının son 10 dakikasında sahne alan İtalyan yıldız kısa sürede gösterdiği performansla İtalya'da manşetlere çıkmayı başardı. Kalitesini hemen ortaya koyan Zaniolo, Alanyaspor maçında bir de gol atmayı başardı. İtalyan gazeteleri ise Zaniolo'nun kalitesini hemen ortaya koyduğunu, kısa sürede coştuğunu, ilk maçında kahramanlaştığını yazdı.


15 milyon Euro karşılığında transfer edilen Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında kısa sürede etkisini gösteren yıldız ismi ilk 11'de oynatması bekleniyor.



#Galatasaray'
#Nicolo Zaniolo
#transfer haberleri
14 dakika önce
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Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'ya 35 milyon euro
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